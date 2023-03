Procesory AMD Ryzen 9 7950X3D i 7900X3D już w sklepach. Jak wypadają w grach?

I oto są.



Jedne z najwydajniejszych procesorów komputerowych trafiły właśnie do sprzedaży. Mowa o układach AMD Ryzen 9 7950X3D i 7900X3D, wykonanych w najnowszej architekturze Zen 4. Dzięki zastosowaniu technologii AMD 3D V-Cache mają być idealną propozycją dla osób pragnących ulepszyć obecne lub zbudować nowe wydajne pecety - nie tylko gamingowe, ale także do zastosowań profesjonalnych, potrzebujących naprawdę dużej mocy obliczeniowej procesora.



AMD Ryzen 9 7950X3D i 7900X3D już w sprzedaży

AMD Ryzen 9 7950X3D to wydajniejszy z procesorów, wyceniony na 3799 złotych. Układ wyposażono w 16 rdzeni i 32 wątki. Wrażenie robi 144 MB pamięci cache oraz taktowanie rdzeni sięgające nawet 5,7 GHz w trybie Boost. Wykonany w litografii 5 nm procesor ma TDP na poziomie 125 W i korzysta z nowego socketu AM5.







AMD Ryzen 9 7900X3D to z kolei propozycja tańsza, kosztująca 3299 złotych. Wykorzystujący gniazdo AMD 5 procesor to konstrukcja 12-rdzeniowa i 24-wątkowa. Pamięć cache wynosi tutaj 140 MB, a częstotliwość pracy w trybie Boost sięga 5,6 GHz. Procesor charakteryzuje się identycznym TDP jak droższy z modeli - 120 W.



Dobrze, że w świecie procesorów AMD realnie konkuruje z Intelem o serca konsumentów. Procesory są ciekawą odpowiedzią na intelowskie Intel Core i9-13900K i Intel Core i9-13900KS oraz wydają się godnymi następcami Ryzenów 3950X i 5950X.



Źródło: AMD