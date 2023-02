Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra ma zdumiewający zasięg, naprawia się sama

Miłośnicy UTO, patrzcie na to.

Hulajnogi elektryczne Xiaomi są od wielu lat jednym z pierwszych wyborów dla osób poszukujących UTO ( urządzenia transportu osobistego ) do szybkiego, taniego i wygodnego przemieszczania się po mieście. Miło mi poinformować, że swojej premiery doczekała się hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, która jawi się pod kilkoma względami jako najbardziej dopracowany z produktów tego rodzaju w ofercie lubianego producenta. Sprzęt zdumiewa teoretycznym zasięgiem i zdolnością doW Europie zadebiutowała hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, która ma "elektroniczny kaganiec", ograniczający jej prędkość do 25 km/h. Jej silnik bezszczotkowy o mocy 940 W poradzi sobie jednak podobno bez żadnego problemu z wciągnięciem użytkownika o masie do 120 kg na wzgórze o nachyleniu nawet 25 procent. Aż trudno mi w to uwierzyć - nie mogę się doczekać testów.

Cena Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. | Źródło: XiaomiXiaomi chwali się właściwościami jezdnymi Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra i zwiększoną odpornością na uszkodzenia 10-calowych opon. Przede wszystkim, zastosowano tu system podwójnego zawieszenia, mający jeszcze lepiej tłumić nierówności. Poza tym, Xiaomi postawiło na samouszczelniające się opony Xiaomi DuraGel, które pozwolą dojechać do domu pomimo przebicia przedmiotem o średnicy maksymalnej do ok. 3,5 mm.Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. | Źródło: XiaomiObudowa hulajnogi spełnia normę certyfikatu IP55, co pozwala użytkować ją w niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych.Patrzycie na specyfikację i domyślacie się już zapewne, że nie będzie to kolejna hulajnoga Xiaomi za ok. 2000 złotych. Swoją drogą, pamiętacie jeszcze ceny w okolicach 1000 złotych?Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. | Źródło: XiaomiXiaomi Electric Scooter 4 Ultra kosztuje 999 euro, co w przeliczeniu daje kwotę. Polskiej ceny jeszcze nie poznaliśmy i raczej nie poznamy. Jak udało nam się dowiedzieć,. Ratunkiem mogą być zatem zagraniczne platformy handlowe.Źródło: Xiaomi