Xiaomi pokazało swój pomysł na okulary AR. Podobają mi się!

Ciekawa propozycja firmy.



W ciągu ostatnich kilku tygodni na temat metaverse zrobiło się trochę ciszej, ale wygląda na to, że Xiaomi będzie chciało zmienić ten stan rzeczy. Podczas targów Mobile World Congress odbywających się obecnie w Barcelonie chińska marka zaprezentowała swój pomysł na okulary do rozszerzonej rzeczywistości.



Cała konstrukcja została nazwana jako Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition.





Co faktycznie zaoferuje nam ten sprzęt?





Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition, czyli nowe okulary do AR





W swoich nowych okularach Chińczycy postanowili postawić na parę ekranów wykonanych w technologii MicroLED. Te są w stanie osiągnąć szczytową jasność na poziomie około 1200 nitów. Xiaomi twierdzi, iż wartość PPD (pixels per degree) na poziomie 58 sprawi, że użytkownik praktycznie nie będzie w stanie zobaczyć na ekranach pojedynczych pikseli.



Do tego wszystkiego, w swoich nowych okularach Xiaomi korzysta z soczewek elektrochromowych, aby dostosować oglądanie rzeczy na ekranie do różnych warunków oświetleniowych. Okulary posiadają także możliwość przejścia na tryb w pełni immersyjny, tym samym zaciemniając wyświetlacze tak, aby jeszcze bardziej wciągnąć użytkownika do wirtualnego świata.



Do zasilenia swoich okularów, Xiaomi korzysta z platformy Snapdragon XR 2 Gen 1 wraz z obsługą Snapdragon Spaces XR (ta ma pozwolić na uruchomienie na okularach wielu aplikacji). Dla przypomnienia: zaprezentowany w ubiegłym roku zestaw Meta Quest Pro korzysta z tego samego układu.





Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW — Lei Jun (@leijun) February 27, 2023



Chińczycy chcą, aby klienci którzy zdecydują się założyć nowe okulary na głowę byli w stanie oglądać strumieniowo wideo z takich aplikacji, jak TikTok czy YouTube. Okulary będą kontrolowane przy pomocy gestów, a sam interfejs będzie dość rozbudowany.



Okej, na papierze to wszystko wygląda fajnie, ale ciekawe, jak realnie tego typu okulary zachowają się w rzeczywistości. Obecnie nie wiadomo jeszcze, ile trzeba będzie za nie zapłacić. Można jednak podejrzewać, że nie będzie to tani sprzęt.



Źródło: Twitter / fot. Xiaomi