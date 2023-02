Xiaomi 13 Lite już w Polsce. Znamy zaskakującą cenę

Kawał ładnego smartfona.

Firma Xiaomi zaprezentowała wczoraj nie tylko nowe i niestety drogie flagowce Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro , ale także propozycję dla osób nie chcących wydawać na telefon całej swojej wypłaty. Mowa oczywiście o pięknym smartfonie Xiaomi 13 Lite, którego polska cena wprawi niejednego w osłupienie. Jeśli wciąż kojarzysz markę Xiaomi z produktami tańszymi od konkurencji, najwyższy czas porzucić te przekonania.Xiaomi 13 Lite został oficjalnie zaprezentowany w Europie i trzeba przyznać, że jest to jeden z najpiękniejszych smartfonów ze średniej półki cenowej. W przeciwieństwie do modeli Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro zachowano tu zaokrąglone krawędzie, co akurat spodoba się wielu przeciwnikom "iPhone'owego" designu.

Xiaomi 13 Lite - cena w Polsce

Xiaomi 13 Lite. | Zdjęcie: Instalki.plSmartfon Xiaomi wyposażono w zakrzywiony, 6,55-calowy ekran AMOLED HDR10+ o rozdzielczości 1080x2400 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Panel chroniony przez szkło Corning Gorilla Glass 5 wyświetla obraz o jasności typowej 500 nitów, szczytowo osiągający jasność 1000 nitów.O wydajność Xiaomi 13 Lite dba układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 o taktowaniu 2,4 GHz oraz 8 GB pamięci RAM LPDDR4X. Wydajność Snapdragona 7 Gen 1 ma być wyższa o 20 procent w przypadku GPU i 30 procent w przypadku obliczeń SI względem Snapdragona 778G z Xiaomi 12 Lite. Użytkownik na dane otrzyma 128 lub 256 GB pamięci w niezbyt szybkim standardzie UFS 2.2, przy czym w Polsce pojawi się wyłącznie model z 256 GB pamięci na dane.Xiaomi 13 Lite. | Zdjęcie: Instalki.plNa miłośników fotografii mobilnej czekają trzy aparaty główne:- Sony IMX766, 1/1,56", piksel 1,0 µm, obiektyw f/1.8- ultraszeroki kąt, f/2.2, IMX355, 1/4", FOV 119°- makro, f/2.4, 1/5", FOV 82°Rozdzielczość głównej matrycy spadła względem modelu Xiaomi 12 Lite (108 Mpix), to prawda, ale ma ona od niej przechwytywać o 123 procent więcej światła. Zobaczymy jak wypadnie to w praktyce.Xiaomi 13 Lite. | Zdjęcie: XiaomiZ przodu Xiaomi 13 Lite widnieje podwójny aparat - w asyście modułu głównego 32 Mpix znalazł się sensor 8 Mpix pomagający mierzyć głębię tła.W kwestii łączności należy wspomnieć o obecności NFC oraz obsłudze 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Smartfon działający pod kontrolą Androida 12 (dlaczego nie 13?!) ma nakładkę MIUI 14. Zasilane baterią 4500 mAh urządzenie da się naładować z mocą maksymalną 67 W, jedynie przewodowo.Xiaomi 13 Lite. | Zdjęcie: XiaomiWymiary Xiaomi 13 Lite to 159,2 x 72,7 x 7,23 mm, a masa to 171 gramów.Smartfon Xiaomi 13 Lite 8/256 pojawił się już w ofercie polskiego sklepu mi-home.pl w trzech kolorach - czarnym, różowym oraz niebieskim. Cena Xiaomi 13 Lite wynosi 2499 złotych. Smartfon będzie dostępny od 8 marca.Xiaomi 13 Lite. | Zdjęcie: XiaomiPrzypominam, że poprzedni model Xiaomi 12 Lite kosztował w momencie swojego debiutu w Polsce 2299 złotych i cena ta wtedy komentowana była jako zaskakująco wysoka.Źródło: mat. własny, Xiaomi