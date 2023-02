Gadżety technologiczne dla każdego i na każdą okazję

Święta Bożego Narodzenia, ślub, urodziny i inne uroczystości to świetne okazje do miłych spotkań. Lecz w przypadku każdej takiej okazji – prędzej czy później pojawia się dosyć problematyczne pytanie – co kupić na prezent? To niemała zagwozdka. Zwłaszcza wtedy kiedy chcesz, aby obdarowywana osoba realnie ucieszyła się z Twojego prezentu. Często jakiś czas przed wyborem upominku mamy wiele różnorodnych pomysłów, a kiedy nadchodzi moment faktycznego zakupu prezentu – dochodzimy do wniosku, że ta osoba "już wszystko ma". Kojarzysz taką sytuację, prawda? W takich momentach przydałaby się taka grupa przedmiotów, w której znajdziemy prezent dopasowany do każdego, bez względu na wiek czy uroczystość. Taką grupą są oczywiście upominki technologiczne. Czytaj do końca, a z pewnością dobierzesz idealny gadżet technologiczny – dla każdego, na każdą okazję.





Jak dobierać upominki technologiczne, żeby na pewno trafić z prezentem?



Jeśli przeglądałeś kiedy duże serwisy ogłoszeniowe w okresie poświątecznym to z pewnością zauważyłeś masę ogłoszeń z dopiskiem "nietrafiony prezent". Nie byłoby miło zobaczyć swojego prezentu na takim ogłoszeniu. Dlatego przed zakupem gadżetów elektronicznych dla całej rodziny – dobrze przemyśl swoje wybory. Gadżety technologiczne to urządzenia dedykowane do konkretnych zastosowań, które są stworzone dla ludzi z konkretnymi zainteresowaniami. Więc zanim rozpoczniesz jakiekolwiek poszukiwania prezentu – zrób rozeznanie i dowiedz się – czym się interesuje i co robi w wolnym czasie dana osoba. Taka wiedza znacząca ułatwi Ci wybór prezentu. Kiedy wiesz, że np. Twój wnuczek lubi grać na komputerze, to nie będziesz szukać czytników e–booków, a kupisz mu grę bądź jakieś akcesorium do komputera np. klawiaturę. To prosty sposób na to, żeby nie wydawać pieniędzy na coś, czego obdarowywana osoba nigdy nie użyje. Wiemy już, czym się kierować wybierając upominki technologiczne. Przejdźmy więc do konkretnych propozycji prezentów.





Świetny prezent technologiczny dla mężczyzny – co wybrać?





Zdjęcie: Instalki.pl



Jeśli mężczyzna, którego chcesz obdarować, nie posiada zegarka, uprawia jakiś sport czy po prostu jest fanem nowinek technologicznych, to dobrym pomysłem będzie zakup smartwatch'a bądź smartbanda. Oba urządzenia są wyposażone w podobne funkcje, takie jak mierzenie kroków, pomiar tętna, mierzenie efektów treningu, możliwość odebrania/odrzucenia połączenia, stoper i wiele innych. Czym więc różni się smartwatch od smartbanda? Ten pierwszy ma więcej zaawansowanych funkcji, poza tymi wspomnianymi przed chwilą – smartwartch ma np. pulsoksymetr, którego nie znajdziemy w przeciętnym smartbandzie. Smartwatch ma również przewagę pod kątem wyglądu, ponieważ prezentuje się jak normalny zegarek, dodając klasy mężczyźnie. Smart zegarek jest droższy od smartbanda ze względu na większą funkcjonalność oraz prezencję. Lecz bez obaw – nie musisz wydawać kilka tysięcy złotych na smart zegarek, ponieważ dobrego smartwatcha kupisz już za kilkaset złotych. Jeśli Twój budżet jest nieco mniejszy – postaw na smartbanda, którego znajdziesz już za 150–300 złotych.

Upominki technologiczne dla kobiety – co kupić?

To prezent, który z pewnością trafi do gustu każdej kobiety spędzającej masę czasu na stworzeniu efektownej fryzury. Jak wybrać suszarkę do włosów? Zwróć uwagę na podstawowe parametry techniczne, takie jak moc, która odpowiada za szybkość wysuszenia włosów. Im większa moc suszarki, tym krótsze suszenie włosów. Kolejną ważną rzeczą jest możliwość regulacji temperatury. Taka funkcjonalność ułatwia pielęgnację włosów. Włączenie zimnego powietrza w ostatniej fazie suszenia zamyka łuski włosów, co pozytywnie wpływa na ich kondycję. Przyda się również regulacja siły nawiewu, która umożliwi sprawne wymodelowanie włosów – przy mniejszym nawiewie stworzenie pięknej fryzury jest znacznie prostsze.





Źródło: Canva Pro



Suszarka z odpowiednią mocą, wyposażona w regulację temperatury i nawiewu to upominek, który jest dość uniwersalny i decydując się na jego zakup, możesz być praktycznie pewny, że obdarowywana kobieta będzie bardzo zadowolona.





Idealny prezent technologiczny na ślub – co wybrać?



Odkurzacz automatyczny





To niezwykle funkcjonalny sprzęt, który świetnie sprawdzi się w roli prezentu dla nowożeńców. Obdarowując takim urządzeniem parę młodą, wykluczasz kłótnie o to, kto ma posprzątać. Wystarczy odpowiednio zaprogramować odkurzacz za pomocą smartfona i lokum staje się czyste bez naszego udziału.





Świetny pomysł na prezent dla kawoszy





Źródło: Canva Pro





To urządzenie niezbędne dla miłośników kawy. Młynek do kawy pozwala sprawnie zmielić ziarna potrzebne do przygotowania ulubionego napoju. Przy wyborze młynka do kawy zwróć uwagę na moc, która wpływa na szybkość mielenia ziaren. Im wyższa moc, tym szybszy proces mielenia. Kolejnym istotnym parametrem jest pojemność zbiornika – wybieraj spośród urządzeń wyposażonych w duży zbiornik np. 300g. Wydajny młynek z dużym zbiornikiem sprawi, że proces przygotowywania kawy będzie jeszcze milszy niż dotychczas.





Upominki technologiczne na prezent – Podsumowanie



Znalezienie pomysłu na upominek technologiczny nie jest prostym zadaniem. Mamy nadzieję, że tym poradnikiem Ci je ułatwiliśmy. Jeśli wciąż brakuje Ci pomysłu na prezent, to sprawdź linki, które umieściliśmy w artykule. Znajdziesz tam kolejne propozycje prezentowe związane z technologią.





