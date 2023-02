Niezwykły smartfon OnePlus 11 Concept zaprezentowany na MWC 2023

Ciekawa nowość z MWC 2023.

OnePlus 11 Concept

"Dziesięć lat temu wkroczyliśmy do branży, aby tworzyć produkty, których sami chcielibyśmy używać. Rozwijaliśmy się razem z naszą społecznością i fanami, starając się każdego dnia zrobić coś jeszcze lepiej i aspirując do przekraczania granic w przypadku każdego produktu. Niezwykle pozytywna reakcja użytkowników świadczy o tym, że znaleźliśmy się na właściwej drodze do doskonałości w kreowaniu szybkich, płynnych doświadczeń użytkownika"

"To nas napędza i pozwala na wprowadzanie innowacji w zakresie wysokiej wydajności. Kontynuujemy przy tym współpracę z wiodącymi w branży partnerami, wdrażając nowe technologie."



Targi Mobile World Congress 2023 odbywające się właśnie w Barcelonie to nie lada gratka dla wszystkich osób zainteresowanych technologiami mobilnymi. Wczoraj zaprezentowano na nich na przykład flagowce Xiaomi 13 , a dziś firma OnePlus postanowiła obok najnowszego smartfona OnePlus 11 5G pokazać światu koncept innego nietuzinkowego urządzenia. Mowa o modeluz technologią aktywnego chłodzenia.Aktywne systemy chłodzenia w smartfonach stosowane były do tej pory w dosłownie garstce modeli, których producenci zaoferować chcieli najwyższą możliwą wydajność w grach. Wiecie zapewne, że zbyt wysokie temperatury prowadzą to tzw. throttlingu, ograniczającego moc obliczeniową układów stosowanych w telefonach. Teraz sprzęt z aktywnym chłodzeniem w OnePlus 11 Concept wykorzystała marka, która chwali się, że wspiera on również nową technikę rzeczywistości rozszerzonej oraz Ray Tracing.OnePlus 11 Concept. | Zdjęcie: Instalki.pl– podkreślił Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny OnePlus.OnePlus 11 Concept wykorzystuje technologię, która ma stanowić. Active CryoFlux to m.in. piezoelektryczna ceramiczna mikropompa o powierzchni mniejszej niż 0,2 cm2, połączona z mikrorurkami umieszczonymi pomiędzy górną i dolną membraną. Obieg cieczy udało się umieścić wewnątrz smartfona podobno bez znacznego powiększenia masy i grubości całego urządzenia.Smartfon OnePlus 11 Concept cechuje się ciekawym wzornictwem. Wzrok przykuwa zakrzywiona przezroczysta tylna pokrywa, pozwalająca obserwować wnętrze systemu chłodzenia wodnego. Tylny panel obudowy stworzono przy wykorzystaniu powłoki złożonej z cząstek metalu, który naniesiono na powierzchnię dzięki zastosowaniu techniki napylania w polu magnetycznym.