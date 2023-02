Zadebiutowały Xiaomi Watch S1 Pro i Xiaomi Buds 4 Pro. Znamy polskie ceny

Nowości Xiaomi z MWC 2023.

Xiaomi Buds 4 Pro

Xiaomi Watch S1 Pro

Xiaomi oprócz nowych smartfonów Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro zaprezentowało dziś w Barcelonie na MWC 2023 swoje najnowsze słuchawki i smartwatch. Xiaomi Buds 4 Pro to prawdopodobnie najlepsze słuchawki dokanałowe w ofercie tego producenta, z kolei inteligentny zegarek Xiaomi Watch S1 Pro ma szansę być najlepszym jak do tej pory zegarkiem. Znamy już polskie ceny obu tych urządzeń.Xiaomi Buds 4 Pro to najnowsze słuchawki dokanałowe Xiaomi typu TWS. Wykorzystują technologię Sony LDAC, pozwalającą przesyłać muzykę z prędkością do 990 kb/s w 32-bitowej głębi i z obsługą formatu Hi-Res Audio Wireless.ANC obecne w Xiaomi Buds 4 Pro może aktywnie redukować szumy ze skutecznością do 48 dB. Funkcja dwukierunkowego dźwięku przestrzennego ma wykrywać ruchy głową użytkownika i dostosowywać do nich dźwięk w słuchawkach. Użytkownik może płynnie przełączać się pomiędzy dźwiękiem z dwóch sparowanych urządzeń.Producent akcentuje długi czas pracy Xiaomi Buds 4 Pro na baterii, sięgający nawet 9 godzin na jednym ładowaniu i wynoszący do 38 godzin po uwzględnieniu ładowania w etui.W zestawie znajdą się nakładki z materiału LSR w trzech różnych rozmiarach.Słuchawki trafią do regularnej sprzedaży 8 marca w kolorach Star Gold (złoty) i Space Black (czarny).Od 27 lutego do 7 marca 2023 roku słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro w kolorze czarnym będą dodawane bezpłatnie do smartfonów Xiaomi 13.Xiaomi Watch S1 Pro to smartwatch wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 1,47 cala. Atutem jest tu odporne na zarysowania szafirowe szkło pokrywające ekran. Do sprzedaży trafią wersje kolorystyczne w srebrnej obudowie z brązowym skórzanym paskiem oraz w czarnej obudowie z czarnym paskiem wykonanym z odpornego polimeru.Xiaomi zachwala liczbę ponad 100 tarcz zegarka do wyboru oraz opcję łatwej wymiany pasków - za sprawą uniwersalnego mocowania ich wybór będzie praktycznie nieograniczony.Xiaomi Watch S1 Pro ma oczywiście GPS i może rejestrować ponad 100 aktywności sportowych. Dla biegaczy przygotowano 10 programów treningowych, pomagających aktywizować amatorów i wyznaczać ambitne cele przed zaawansowanymi użytkownikami. Zegarek wyposażono w głośnik pomagający podczas treningów. Algorytm redukcji szumów AI pozwala wygodnie prowadzić rozmowy telefoniczne wprost z nadgarstka, przy użyciu zintegrowanego mikrofonu.Nowy smartwatch Xiaomi monitoruje spalone kalorie, tętno, natlenienie krwi, jakość snu i intensywność ćwiczeń, na bieżąco prezentując informacje o stanie zdrowia.Bateria w Xiaomi Watch S1 Pro ma wystarczyć nawet na 14 dni działania poza trybem GPS.Regularna sprzedaż zegarka rusza 27 lutego.Źródło: Xiaomi