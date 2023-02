Smartfony Xiaomi 13 zaprezentowane. Ich ceny Cię zaskoczą

Tak drogo jeszcze nie było.

Xiaomi 13 - specyfikacja

Xiaomi 13 Pro - specyfikacja

Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro - ceny

Xiaomi 13 (z lewej) i Xiaomi 13 Pro (z prawej). | Źródło: Instalki.plZacznijmy od mniejszego ze smartfonów. Xiaomi 13 wyposażono w 6,36-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli, odświeżaniu obrazu 120 Hz i próbkowaniu dotyku 240 Hz. Wspiera technologie Dolby Vision, HDR10+, HDR10 i HLG. Chroni go szkło ochronne Corning Gorilla Glass 5. Ekran cechuje się jasnością HBM na poziomie 1200 nitów i szczytową na poziomie nawet 1900 nitów.Źródło: Instalki.plObudowa spełnia normę IP68, co poświadcza jej odporność na działanie pyłu i wody. Smartfon ma wymiary 152,8 x 71,5 x 7,98 mm i masę na poziomie 189 gramów. Z tyłu obudowy w kolorach czarnym lub zielonym znajduje się szkło 2,5 D. Nie zabrakło głośników stereo z Dolby Atmos.O wydajność mniejszego z modeli dba układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz 8 GB pamięci LPDDR5X. Użytkownik na dane otrzymuje 256 GB pamięci w szybkim standardzie UFS 4.0. Urządzenie pracuje oczywiście pod kontrolą najnowszego Androida 13 z najnowszą wersją nakładki MIUI 14.Źródło: Instalki.plW kwestii łączności jest nieźle - jest obsługa dwóch kart SIM, NFC, Bluetooth 5.3 i... Wi-Fi 7.Jeśli chodzi o aparaty, mamy tu do czynienia z modułami:- Sony IMX800 z obiektywem Leica Vario-Summicron f/1.8-2.2/15-75, HyperOIS- ultraszeroki kąt Leica f/2.2, 15 mm- teleobiektyw Leica f/2.0, 75 mm- przedni, aparat w ekranie, 1,4 μm 4-in-1 Super Pixel, f/2.0Źródło: Instalki.plXiaomi 13 zasilany jest przez baterię o pojemności 4500 mAh, którą można naładować przewodowo z mocą 67 W lub bezprzewodowo z mocą 50 W. Sprzęt obsługuje technologię bezprzewodowego ładowania zwrotnego 10 W, za sprawą którego da się naładować na przykład etui ze słuchawkami bezprzewodowymi.Xiaomi 13 Pro wykorzystuje większy, 6,73-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440x3200 pikseli. Odświeżanie obrazu jest tu adaptacyjne w zakresie 1-120 Hz, a próbkowanie dotyku wynosi 240 Hz. Jego jasność jest identyczna jak mniejszego modelu i wynosi 1200 nitów, choć szczytowo sięga nawet 1900 nitów. Wyświetlacz chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus, a plecki warstwa 3D Ceramic.Źródło: XiaomiWymiary smartfona to 162,9 x 74,6 x 8,38 mm, a masa wynosi 229 gramów. Obudowa ma certyfikat IP68, zatem woda i pył nie są jej straszne.Źródło: Instalki.plOd strony specyfikacji jest to sprzęt niemal bliźniaczy do modelu mniejszego, zatem skupię się na różnicach.W Xiaomi 13 Pro zastosowano nieco większą baterię 4820 mAh. Da się ją naładować jeszcze szybciej przewodowo, z mocą 120 W za sprawą techniki Xiaomi 120 W HyperCharge. Ładowanie bezprzewodowe to nadal 50 W, a zwrotne - 10 W.Źródło: Instalki.plXiaomi 13 Pro trafi do polskich sklepów w wariancie z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na dane.Wyposażono go w nieco odmienny zestaw aparatów niż w Xiaomi 13. Są tu moduły o wyższej rozdzielczości, a teleobiektyw ma dodatkowo optyczną stabilizację obrazu:- Sony IMX989 z obiektywem Leica Vario-Summicron f/1.9-2.2/14-75, piksel 1,6 μm, HyperOIS- ultraszeroki kąt Leica f/2.2, 14 mm- teleobiektyw Leica f/2.0, 75 mm, OIS- przedni, aparat w ekranie, 1,4 μm 4-in-1 Super Pixel, f/2.0Źródło: Instalki.plNiestety, obie nowości do tanich nie należą.Smartfony Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro dostępne będą w przedsprzedaży od 27 lutego do 7 marca 2023 roku. W ramach oferty przedsprzedażowej do smartfonów gratis dołączane będą nowe słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro w kolorze czarnym.Ceny nowości z serii Xiaomi 13 wynoszą:- 4799 złotych- 6299 złotychXiaomi 13 (po lewej) i iPhone 14 (po prawej). | Źródło: Instalki.plPrzypominam, że smartfony Xiaomi 12 kosztowały:- 3799 złotych- 3999 złotych- 5199 złotychTanio już było...Źródło: Xiaomi, zdj. tyt. Instalki.pl