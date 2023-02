Lenovo sprzeda Ci monitor za złotówkę. Jest jeden warunek

Akcja sprzedażowa nowych laptopów.

Lenovo Legion Pro 7 8. generacji to wydajne komputery dla graczy

Przedsprzedaż laptopów Lenovo Legion Pro 7 8. generacji

Laptopy Lenovo Legion Pro 5 i Pro 7 są cenione przez graczy (i nie tylko) za oferowany przez nie bardzo dobry stosunek ceny do wydajności i szerokopojętej jakości. W tym kontekście wypada poinformować, że ruszyła już przedsprzedaż najnowszej, 8. generacji tych urządzeń, a konkretnie modeli Lenovo Legion Pro 7. Osoby, które zdecydują się zamówić laptopy w przedsprzedaży, będą mogły odebrać monitor za złotówkę.Laptopy Lenovo Legion Pro 7 8. generacji to przede wszystkim najwydajniejsze podzespoły. W przedsprzedażowej konfiguracji Lenovo Legion Pro 7 wyposażono w procesor Intel Core i9-13900HX, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB GDDR6 (175 W), 32 GB pamięci RAM DDR5-5600 i szybki dysk 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe.Notebook wykorzystuje ponadto 16-calowy ekran o rozdzielczości 2560x1600 pikseli (proporcje 16:10) i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 240 Hz.Uwagę zwracają technologia pełnej komory parowej (modele z RTX 4080 i RTX 4090 na pokładzie), system chłodzenia Legion Coldfront 5.0 oraz ładowanie Super Rapid Charge 140 W, pozwalające naładować akumulator o pojemności aż 99,99 Wh (największy dopuszczalny na pokładach samolotów) od 0 do 80 procent w ciągu zaledwie 30 minut.Przedsprzedaż laptopów Lenovo Legion Pro 7 (8. generacji) potrwa do 19.03.2023 lub do wyczerpania zapasów. W ramach promocji kupujący mogą odebrać za 1 zł monitor gamingowy Lenovo Y25g-30 o wartości 2999 złotych, który charakteryzuje się m.in. 360-hercowym odświeżaniem.Promocją objęte są produkty fabrycznie nowe, które zostały nabyte od następujących partnerów promocji: Delkom.pl, Euro.com.pl Komputronik.pl, Mediaexpert.pl oraz x-kom.pl.Wszyscy nabywcy laptopów Lenovo Legion otrzymają 3 miesiące usługi Xbox Game Pass za darmo, a użytkownicy najnowszych Legionów z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z serii 30 oraz 40 mogą cieszyć się pakietem serwisowym Premium Care w standardzie.Źródło: Lenovo