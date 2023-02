Tania elektronika znowu w Biedronce. Telefon i siódmy produkt będą przebojami

Ciekawe produkty z nowej gazetki.

Seria naszych artykułów o najciekawszych gadżetach sprzedawanych przez popularne sieci supermarketów w Polsce cieszy się nieustającym zainteresowaniem. Cyklicznie przeglądamy za Was gazetki najpopularniejszych sklepów, by wyszukiwać w nich interesujące i przede wszystkim tanie gadżety oraz elektronikę użytkową. Tym razem naszą uwagę zwróciła najnowsza gazetka Biedronki. Oto najlepsze oferty, jakie w niej znaleźliśmy.Od poniedziałku 27 lutego startują okazje tygodnia w Biedronce. Pierwsza z nich to ciekawa propozycja dla posiadaczy choćby odrobinę tylko dłuższych włosów.w zakresie 120-200 stopni Celsjusza oraz funkcją jonizacji kosztuje 119 złotych. Tyle samo należy zapłacić zaz wyświetlaczem LCD i regulacją temperatury w zakresie 150-200 stopni Celsjusza.

Tania elektronika w Biedronce - od 2.03

Tania elektronika w Biedronka Home - 26.02

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiOdrobinkę później do sprzedaży trafią urządzenia przydatne w kuchni.o mocy 500 W przyda się osobom lubiącym robić sobie zdrowe koktajle. Funkcje pulse i kruszenia lodu, 2-stopniowa regulacja prędkości, dzbanek o pojemności 1,5 litra i nóż ze stali nierdzewnej to jego niewątpliwe atuty. Cena? 139 złotych. Na 89,90 złotych wyceniono z koleiz 6-stopniową regulacją prędkości. W zestawie znalazły się mieszadła trzepakowe do ubijania piany i hakowe do wyrabiania ciasta.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiNiektórym zapewne spodoba sięod MPM o mocy 2200 W i pojemności aż 1,7 litra. Filtr znajduje się w pokrywie. Cena to 74,90 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiOd 2 marca w Biedronce znajdziecie garść ciekawych produktów. Inteligentne urządzenia współpracują z Asystentem Google i pomagają oszczędzać energię, oświetlać pomieszczenia i monitorować mieszkanie.Za 14,99 złotych kupiciez gwintami E27, E14, a nawet GU10. Płynna regulacja barwy bieli i koloru, a także możliwość konfiguracji harmonogramu oraz to ich niemałe zalety. Na 89,90 złotych wyceniono. To naprawdę niewiele. Urządzenie ma funkcję wykrywania i powiadamiania o ruchu, wbudowany mikrofon oraz głośnik. Dzięki diodom podczerwieni obraz jest czytelny nawet w nocy.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiKolejny produkt, który zwrócił naszą uwagę toza 34,99 złotych. Ma wbudowany licznik zużycia energii elektrycznej. Wbudowany timer oraz opcja konfiguracji harmonogramu pozwala je zdalnie wyłączyć. W cenie 69,90 złotych sprzedawane będąorazdo kontroli mocy grzejników. W zestawie są uniwersalne adaptery.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiPlanujesz porządki w ogrodzie? Z pomocą przyjdąza 99 złotych orazo mocy 400 W w tej samej cenie.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiOświetlenie ogrodu? Proszę bardzo. Za 17,99 złotych sprzedawane będąo wysokości 30 cm o świetle wielobarwnym lub ciepłym, białym. W cenie 69,90 będzie się dało kupićz 74 diodami LED SMD.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiBiedronka zachęca także do zakupów w sklepie internetowym Biedronka Home. W ofercie jest tam ponad 2000 produktów, a od dziś kupić możnaza 169 złotych,za 69,90 złotych,za 109 złotych orazodporny na zachlapania i pył za 159 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z najnowszej gazetki BiedronkiUdanych łowów!Źródło: mat. własny na podst. gazetki Biedronki