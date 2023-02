Intel pokazał eko komputer. Podlega recyklingowi w 90 procentach

Oto Intel Green PC.

Podejście korporacji do kwestii związanych z ekologią przybiera bardzo różne formy. Czasami największe firmy stosują zwyczajny greenwashing, zamiast podejmować działania mogące realnie wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego. Od czasu do czasu słyszymy jednak o inicjatywach ciekawych, korzystnych również dla konsumentów. Dziś rano pisałem o smartfonie Nokia G22 , który da się z łatwością samodzielnie naprawiać, bez utraty gwarancji. Teraz chciałbym zaprezentować Wam "zielony" komputer stworzony przez firmę Intel.Konsumenci podobno coraz częściej chcą, aby ich komputery nie tylko działały odpowiednio wydajne, ale również były energooszczędne oraz ekologiczne. W związku z tym Intel w trakcie wydarzenia zorganizowanego w Pekinie wraz z firmami Tsinghua Tongfang i Acer zaprezentował pierwsze przyjazne dla środowiska komputery stacjonarne. Aż 90 procent spośród zastosowanych w nich komponentów nadaje się do recyklingu.