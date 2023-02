Nokia zrobiła smartfon, w którym ekran wymienisz sam w 20 minut

Tani smartfon łatwy w naprawie.

Łatwy w naprawie smartfon Nokia

Nokia G22 - specyfikacja

Modułowe smartfony budziły gigantyczne zainteresowanie pośród internautów, jednak finalnie żaden z nich nie przebił się do tak zwanego mainstreamu. Tego rodzaju konstrukcja urządzeń miała gwarantować dwie niepodważalne zalety: łatwość ulepszania oraz prostotę naprawy. Po kilku podejściach ze strony firm mniej znanych na scenę wkroczyła właśnie Nokia.to pierwsze z nowej linii urządzeń, mających służyć długimi latami.Nokia ogłosiła swoją nową inicjatywę i od razu przedstawiła światu związany z nią telefon. Oto Nokia G22 z możliwością naprawy. To pierwszy z nowej linii telefonów zaprojektowanych od samego początku z myślą o możliwości samodzielnej nieskomplikowanej naprawy, a co za tym idzie zmaksymalizowanym okresie użytkowania. Co ważne, samodzielne wykonanie naprawy zgodnie z instrukcją i oficjalnymi częściami liczone będzie jako naprawa autoryzowana iNokia nawiązała nawet współpracę z iFixit w celu stworzenia instrukcji napraw oraz odpowiednich narzędzi i części wymaganych do wymiany baterii, portu ładowania i ekranu. Nokia obiecuje oferować te części przez następne pięć lat. Długo? Umiarkowanie.podano w funtach szterlingach. Ekran kosztuje 44,99 funtów, nowa bateria - 22,99 funtów, złącze USB-C - 18,99 funtów. Narzędzia da się kupić za ok. 5 funtów.Podczas prezentacji urządzenia Adam Ferguson z HMD, właściciela marki Nokia, rozebrał urządzenie przed dziennikarzami, wymienił w nim baterię oraz złożył ponownie - wszystko to w czasie poniżej pięć minut. Wymiana ekranu ma rzekomo zajmować zaledwie 20 minut.Obudowę Nokia G22 stworzono z przetworzonego plastiku. Cały smartfon z resztą został okrzyknięty przez producenta jako najbardziej ekologiczny ze wszystkich smartfonów na świecie. Od strony specyfikacji sprzętowej nie jest to król wydajności.Nokia G22 wyposażona została w 6,52-calowy ekran 720p o odświeżaniu 90 Hz. O jej wydajność dba układ Unisoc T606 i 4 GB pamięci RAM. Użytkownik na dane otrzymuje 64 lub 128 GB pamięci. Z tyłu widnieje aparat główny 50 Mpix i towarzyszące mu moduły 2 Mpix (makro) i 2 Mpix (sensor głębi tła). Z przodu znalazło się miejsce na kamerkę do selfie o rozdzielczości 8 Mpix.Co dość żenujące, Nokia G22 pracuje na Androidzie 12.Sprzedaż Nokia G22 ruszy 8 marca w większości krajów Europy w cenie 179 euro, czyli ok. 849 złotych.Źródło: Nokia