Kolejne urządzenia Samsung z problemem przegrzewania? Wpłynął pozew

Samsung znowu pozwany

Swego czasu w sieci było bardzo głośno o przegrzewających się, a nawet wręcz eksplodujących urządzeniach Samsunga. Prawdopodobnie największym fiaskiem w historii firmy były problemy z bateriami w smartfonach Samsung Galaxy Note 7 , za które ta musiała przepraszać i w związku z którymi była wielokrotnie pozywana.Jasne, Samsung Galaxy Note 7 to już odległa przeszłość. Zdarza się jednak, że problemy z przegrzewaniem się trapią posiadaczy znacznie nowszych urządzeń Samsunga. Gdy tylko pojawiają się o tym jakiekolwiek wieści, niejedna osoba zastanawia się, czy historia się powtórzy. Tym razem teraz takie wieści rozchodzą się w sprawie laptopów Samsung.W Stanach Zjednoczonych do sądu federalnego w stanie New Jersey wpłyną pozew, zgodnie z którym niektóre laptopy Samsunga mają rozgrzewać się do znacznie wyższych temperatur niż powinny. Powódką w sprawie jest niejakaWilliams twierdzi, że modele laptopów południowokoreańskiego giganta z 2021 roku –, a takżeprzegrzewają się nawet podczas realizacji nawet bardzo prostych zadań. Jej zdaniem Samsung nic z tym problemem nie zrobił, mimo że zdawał sobie z jego istnienia sprawę.