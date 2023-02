OPPO Find N2 Flip i Samsung Galaxy Z Flip 4. Rośnie i porównanie specyfikacji

Oba świetne, ale który lepszy?

Zawias w OPPO lepszy, ale Samsung wytrzymalszy

Samsung Galaxy Z Flip 4

OPPO Find N2 Flip

OPPO Find N2 Flip

Większe wyświetlane w OPPO, ale czy lepsze?

OPPO Find N2 Flip

Samsung Galaxy Z Flip 4

Wydajność na tym samym poziomie

Samsung Galaxy Z Flip 4

OPPO Find N2 Flip

Akumulator i ładowanie

OPPO Find N2 Flip

Samsung lepszym fotosmartfonem

OPPO Find N2 Flip / Żródło: OPPO

Samsung Galaxy Z Flip 4

Cena i warranty

OPPO Find N2 Flip

Podsumowanie

Na rynku zadebiutował, czyli nowy składany smartfon marki, który jest bezpośrednim konkurentem dla bardzo popularnego w Polsce. Czy najnowsza propozycja od OPPO jest w stanie zagrozić dominacji koreańskiego smartfona typu clamshell z elastycznym wyświetlaczem? Zapraszam do porównania, a z pewnością otrzymacie odpowiedź.Nie ukrywam, że bardzo czekałem na polską premierę OPPO Find N2 Flip, gdyż jest to kolejny składany smartfon z elastycznym wyświetlaczem i innym podejściem do dodatkowego ekranu obecnego na zewnętrznej części obudowy. To także silny konkurent dla obecnych już w sprzedaży moto razr 2022 i Galaxy Z Flip 4. Dzisiaj jednak porównamy go tylko z tym drugim, gdyż jest bardziej popularny w kraju nad Wisłą.Samsung Galaxy Z Flip 4 nie wyzbył się jednej z wad swojego poprzednika, przez co konkurencji wcale nie jest trudno go pokonać w kwestii wykonania. Mowa jest oczywiście o zawiasie, który składa wewnętrzny wyświetlacz w klin i tym samym pozostaje częściowo otwarty. To z kolei sprawia, że brudzi się za bardzo.Zdecydowanie inaczej jest w przypadku OPPO Find N2 Flip, w którym producent postawił na zawias najnowszej generacji w kształcie kropli wody, który tak samo, jak w moto razr 2022 zamyka obie części ekranu całkowice. To nie tylko większa ochrona dla wyświetlacza, ale również estetyczne względy.Do tego jeszcze zawias obecny w składaku od OPPO sprawia, że fałda w miejscu zgięcia jest niewidoczna i niemal niewyczuwalna pod palcem. A w Galaxy Z Flip 4 jest zupełnie odwrotnie.Żeby jednak nie było, że smartfon Samsunga jest zły, to na jego korzyść przemawiają materiały wykorzystane do produkcji obudowy - wzmocniona aluminiowa ranka w połączeniu z wytrzymałym szkłem Gorilla Glass Victus+na tylnym panelu i frontem wykonanym z tworzywa sztucznego. Do tego dochodzi jeszcze pełna wodoszczelność (IPX8), dzięki czemu Galaxy Z Flip 4 może przetrwać całkowite zanurzenie przez 30 minut na głębokości do 150 centymetrów. To jednej nie wszystko ponieważ model ten jest bardziej odporny na upadki.Tego wszystkiego nie znajdziecie w najnowszym OPPO, gdyż producent zaoszczędził na obudowie wykonując ją z tworzywa sztucznego obecnego na froncie i tylnym panelu. Na szczęście ranka jest aluminiowa.Samo umiejscowienie górnych elementów jest podobne, dlatego też na prawym boku umieszczono przycisk zasilania zintegrujemy z czytnikiem linii papilarnych. Specyfikacja obejmuje podwójne złącze kart nanoSIM, stereofoniczne głośniki, ale złącza słuchawkowego nie uraczycie.Trzeba jeszcze zauważyć, że OPPO Find N2 Flip na bardziej klasyczne proporcje, gdyż jest wyraźnie szerszy od Galaxy Z Flip 4, a przy tym grubszy i cięższy. Wymiary i waga przestawiają się następująco:OPPO Find N2 Flip: 166.2 x 75.2 x 7.5 mm (85.5 x 75.2 x 16 mm - złocony), waga 191 g; Samsung Galaxy Z Flip 4: 165.2 x 71.9 x 6.9 mm (84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 mm - złożony), 187 g.W przypadku składanych smartfonów istotny jest nie tylko wyświetlacz główny, ale również dodatkowy, który pozwoli na korzystanie ze smartfona bez konieczności otwierania go. Musi być zatem nie tylko duży, ale również funkcjonalny. Jak to się zatem ma w przypadku dwóch porównywanych modeli?Zewnętrzny ekran w OPPO Find N2 Flip został umieszczony pionowo i jest całkiem spory, gdyż jego przekątna wynosi 3.26" przy rozdzielczości 382 x 720 pikseli. To przekłada się na duże zagęszczenie pikseli na cal, dzięki czemu korzystnie z niego będzie komfortowe. Dodać jeszcze muszę, że wykonano go w technologii AMOLED, maksymalna jasność wynosi 900 nitów, a zabezpieczono go szkłem Corning Gorilla Glass 5.Na papierze wyświetlacz zewnętrzny jest zatem o niebo lepszy od 1.9-calowego ekranu (260 x 512 pikseli) Super AMOLED obecnego w Galaxy Z Flip 4 chronionego szkłem Gorilla Glass Victus+.Z materiałów promocyjnych jasno jednak wynika, że duży wcale nie może więcej, a wręcz mniej. Obsługa kilku widżetów i brak możliwości odpowiedzi to zdecydowanie za mało, aby ekran ten przyćmił swojego mniejszego rywala. Widać zatem, że OPPO zmarnowało potencjał. A wystarczyło pójść w ślady Motoroli.Główny wyświetlacz w Galaxy z Flip 4 to Super Dynamic AMOLED 2X z adaptacyjnym odświeżaniem 120 Hz, charakteryzujący się przekątną 6.7” i rozdzielczością FullHD+, a dokładniej 2640 x 1080 pikseli. Ma on proporcje 22:9, przez co jest dość długi i wąski zarazem. To świetny ekran, który oferuje przepiękne kolory, a maksymalna jasność 1200 nitów przekłada się na komfortowe użytkowanie w każdych warunkach oświetleniowych.OPPO Find N2 Flip ma nieco większy panel LTPO AMOLED, którego przekątna wynosi 6.8", a rozdzielczość to 1080 x 2520 pikseli. Jest to zatem ekran o klasycznych proporcjach 21:9. Tak, jak w przypadku Samsunga, wyświetlacz wOPPO odświeża się z częstotliwością 120Hz i wspiera HDR10+. Jest on jednak jaśniejszy o 400 nitów w trybie automatycznym.Pomimo tego, że smartfony wyposażono w różne układy SoC, to jednak ich wydajność i kultura pracy będą na bardzo podobnym poziomie. A to wszystko dlatego, że procesory zawitają identyczne rdzenie i to jeszcze o takiej samej częstotliwości taktowania.Za wydajność OPPO Find N2 Flip odpowiada Dimensity 9000+ wykonywany w 4 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC i składa się z 8-rdzeniowego procesora (1x [email protected] ,2 GHz + 3x ARM [email protected] ,85 GHz + 4x ARM [email protected] ,8 GHz), a także układu graficznego ARM Mali-G710 MC10. Współpracuje z 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i 256 GB pamięci masowej UFS 3.1.Natomiast w Galaxy z Flip 4 postawiono na układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (1x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4x 1.80 GHz Cortex-A510) wytworzony w 4 nm z grafiką Adreno 730, a zatem flagowy SOC dla smartfonów z 2022 roku. W sprzedaży są dostępne trzy warianty pojemnościowe 128 GB / 256 GB / 512 GB), ale każdy z nich współpracuje z pamięcią 8 GB. Mamy tutaj taki sam rodzaj pamięci, jak w OPPO.A zatem oba smartfony poradzą sobie zatem ze wszystkimi zadaniami, w tym z szeroko pojętą wielozadaniowością, pracą z dwoma aplikacjami na podzielonym ekranie, a także ze wszystkimi grami dostępnymi w Google Play. Po prostu to komponenty, które zadowolą nawet najbardziej wymagających i to przez najbliższe lata.Oba po wyjęciu z pudełka mają zainstalowany system Android 13 z autorskim interfejsem użytkownika. W przypadku OPPO Find N2 Flip jest to ColorOS 13, a na użytkowników Samsunga czeka One UI 5.1. Oprogramowanie koreańskiego giganta obfituje w więcej przydatnych rozwiązań.Samsung Galaxy Z Flip 4 i OPPO Find N2 Flip wyposażono w ogniwo odpowiednio o pojemności 3700 mAh i 4300 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania. W przypadku Samsunga jest to ładowanie o mocy 25W, a nowszy model OPPO wspiera obsługę do 44W.Przewagą Galaxy z Flip 4 nad konkurentem jest obsługa ładownia bezprzewodowego o mocy 15W.Teoretycznie OPPO Find N2 Flip będzie w stanie pracować dłużej na pojedynczym cyklu ładowania, względem swojego konkurenta. Smartfon ten jest w stanie szybciej odzyskać energię - ładowanie do połowy zajmuje 23 minuty. Samsung Galaxy Z Flip 4 potrzebuje natomiast 7 minut dłużej.Od zarania dziejów wiadomo, że liczba megapikseli w aparacie nie świadczy o jakości zdjęć, a potwierdzeniem tego jest zestaw aparatów zarysowanych w testowanych urządzeniach.Samsung postawił na moduł aparatu głównego o rozdzielczości 12 MPz obiektywem o przekątnej 1/1.76" i przysłoną f/1.8. Rozmiar pojedynczego piksela wynosi 1.8 mikrona. Oczywiście nie zabrakło technologii Dual Pixel, PDAF, a co najważniejsze optycznej stabilizacji obrazu (OIS).Dodatkowy obiektyw jest zarezerwowany dla zdjęć szerokokątnych o polu widzenia 123°. Ma dwanaście milionów pikseli, przysłonę obiektywu f/2.2, a rozmiar piksela, to natomiast 1.12µm. Samsung nie zdecydował się na czujnik pomiaru ostrości,W przypadku OPPO Find N2 Flip otrzymujemy również dwa obiektywy, i to o takim samym zastosowaniu. Na plus aparatu głównego o rozdzielczości 50 MP zaliczyć trzeba większy obiektyw (1/1.56") o tej samej jasności. Sporym brakiem jest natomiast pominięcie optycznej stabilizacji obrazu, co przełoży się na wiele poruszonych i nieostrych ujęć.W przypadku szerokiego kąta otrzymujemy aparat 8 MP z polem widzenia 112˚, jak również światłem f/2.2. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na kąt, który dzięki nie tak szerokiemu rozwarciu nie będzie powodował efektu rybiego 9ka.I choć oba smartfony zrobią ładne zdjęcia za dnia, to jednak Samsung lepiej poradzi sobie w pogorszonych warunkach oświetleniowych, właśnie ze względu na OIS.Zarówno Samsung Galaxy Z Flip 4 jak i OPPO Find N2 Flip umożliwiają restartowanie materiałów wideo w rozdzielczości do 4K,z tą jednak różnicą, że ten pierwszy zdobi to w 60 klatkach na sekundę, a drugi w standardowych 30 fps. Do tego jeszcze Galaxy Z Flip 4 potrafi nagrać materiał z HDR10+, a także w bardzo zwolnionym tempie (960fps w 720p).OPPO Find N2 Flip zadebiutował w Polsce tylko w jednym wariancie pojemnościowymi i tym samym oferuje 256 GB pamięci na dane. Występuje jednak w dwóch wersjach kolorystycznych: Astral Black i Moonlit Purple. Sugerowana cena detaliczna ustalona została na 4999 złotych.W przypadku Samsunga Galaxy Z Flip 4 do wyboru są cztery wersje kolorystyczne (fioletowy, szary, różowe złoto i niebieski) i trzy pojemności pamięci, których cena zaczyna się od 4449 zgiętych (cena regularna w sklepie Samsunga, można kupić taniej).Na tyle wyceniony został Galaxy Z Flip 4 z 8GB pamięci RAM i 128GB na dane. Wybierając model najbardziej opłacalny, a zatem z 256GB pamięci trzeba zapłacić 4829 zł, a stawiając na 512GB pamięci musicie przygotować 5099 złotych.Warto jeszcze dodać, że modlitwy jest zakup Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition - możemy sami skonfigurować wariant kolorystyczny – wszystko z szablonów na stronie producenta (w sumie 75 kombinacji kolorów na zamówienie).OPPO weszło na rynek składanych smartfonów z ciekawym smartfonem, ale nieco za późno, przez co Find N2 Flip nie będzie miał lekko, zwłaszcza, że cena bezpośredniego konkurenta mocno poszybowała w dół, przez co stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.Z powyższego porównania jasno wynika, że lepszym wyborem będzie Samsung Galaxy Z Flip 4 pomimo tego, że jego wyświetlacz główny ma bardziej wyczuwalne zagięcie, a zewnętrzny jest mniejszy, ładownie mniejszego akumulatora zaś wolniejsze.OPPO miał świetny pomysł z bardzo dużym ekranem na froncie, ale brak pomysłu na jego wykorzystanie, to niewybaczalny błąd. To po prostu zmarnowanie potencjału, a wystarczyło przecież podpatrzeć, jak zrobiła to Motorola.Źródło: własne / fot. tyt. OPPO / Samsung