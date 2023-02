Kupujesz nowy telewizor? O tym musisz pamiętać

Jaka częstotliwość odświeżania matrycy w telewizorze?

Źródło: LGW sklepach znajdziesz również telewizory QLED, które ze względu na podobieństwo nazwy często mylone są z OLED-ami. QLED to technologia firmy Samsung, stosowana także w urządzeniach marki TCL. Urządzenia te dysponują matrycami z podświetleniem LED wzbogaconymi o panele z kropkami kwantowymi, zapewniającymi lepsze nasycenie i głębię kolorów.Który typ matrycy wybrać? Najlepiej porównać ze sobą na żywo kilka dobrze skalibrowanych modeli każdego z producentów, alternatywnie obejrzeć kilka porównań na YouTube.Ponownie więcej znaczy lepiej. Powoli w zapomnienie odchodzą panele z odświeżaniem 60 Hz, które są w stanie odświeżać wyświetlany obraz 60 razy na sekundę. Ustępują one miejsca bardziej zaawansowanym, szybszym matrycom 100-hercowym, a nawet 120-hercowym. Na telewizorach z matrycą o takiej częstotliwości odświeżania obrazu doskonale ogląda się dynamiczne materiały, jak chociażby sport. Panele tego rodzaju docenią również gracze korzystający z konsol bieżącej generacji lub podpinający do telewizorów swoje komputery.W zasadzie wszystkie sprzedawane w dzisiejszych czasach telewizory to Smart TV, wyposażone w jakiś system operacyjny. Najpopularniejsze to Android TV i następca Google TV, webOS, Tizen i Saphi TV. Dla przykładu, jeśli kupisz telewizor Sony , automatycznie staniesz się użytkownikiem Google TV. Planujesz zakup urządzenia od LG? Wpadniesz w ekosystem webOS. Nabywcy urządzeń marki Samsung korzystali będą na co dzień z OS-u o nazwie Tizen.Źródło: SonyKtóry system operacyjny w telewizorze jest najlepszy? To zależy. Mówi się, że Google TV daje największe możliwości w zakresie personalizacji i instalowania nowych aplikacji. Prawdę mówiąc najlepiej jest jednak sięgnąć po piloty do różnych telewizorów w sklepie i sprawdzić, który interfejs trafi najlepiej w Twoje potrzeby.Każdy z modeli telewizorów ma pewne unikalne cechy, które mogą pomóc przechylić szalę decyzji o zakupie. Dla przykładu, posiadacze konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S powinni szukać telewizorów ze złączem HDMI 2.1, pozwalającym na przesyłanie sygnału w rozdzielczości 4K i 120 klatkach na sekundę lub nawet 8K w 60 klatkach na sekundę. HDMI 2.0 pozwoli co najwyżej na jakość 4K i płynność 60 klatek na sekundę.Sony Bravia XR-55X94K. | Źródło: SonyOsoby pragnące podłączyć do telewizora kilka różnych urządzeń - dekoder, konsolę do gier, dodatkową przystawkę telewizor, pendrive i inne, powinny zwrócić uwagę na odpowiednio bogaty zestaw złączy USB oraz HDMI. Być może chcesz łączyć się z siecią nie przez Wi-Fi, a przez port RJ-45? Jeśli tak, zwróć uwagę czy dany model ma takie złącze.Inną ciekawą technologią jest Philips Ambilight, czyli nastrojowe podświetlenie umieszczone z tyłu telewizora na bocznych i górnej krawędzi, dostosowujące się do scen wyświetlanych na ekranie. Taki efekt świetlny pogłębia immersję i pozwala "wsiąknąć" jeszcze lepiej w akcję na ekranie.Mamy nadzieję, że niniejszy poradnik pozwoli części z Was lepiej zrozumieć swoje potrzeby i osiągnąć najwyższą satysfakcję z zakupu telewizora na kolejne lata. Niezależnie od tego co ostatecznie wybierzesz, ważne, abyś był zadowolony.