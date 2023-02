Kupiłeś telewizor? Masz dwa tygodnie na zgłoszenie i zapłatę

W innym razie grozi Ci kara.

Kupiłem telewizor. Czy muszę go zarejestrować?

Kara za niezarejestrowanie radia lub telewizora

8,70 złotych / 1 m-c - odbiornik radiowy

- odbiornik radiowy 27,30 złotych / 1 m-c - za radio i/lub telewizor

Abonament RTV - kto nie musi płacić w 2023?

powyżej 75. roku życia (bez dodatkowego wniosku)

inwalidzi wojenni lub wojskowi

osoby z I grupy inwalidzkiej

osoby powyżej 60. roku życia z prawem do emerytury w wysokości nie przekraczającej 50% średniego wynagrodzenia

Istnieją takie przepisy prawa, o których istnieniu Polacy nie mają pojęcia. Jeden z nich dotyczy konieczności rejestrowania odbiornika radiowego lub telewizyjnego w ciągu dwóch tygodni po jego zakupie. Niezarejestrowanie go w ustawowym terminie może skutkować nałożeniem wysokiej kary. Jej skuteczne wyegzekwowanie od obywateli jest na ten moment rzeczą czysto teoretyczną, ale warto być świadomym kilku rzeczy.Zgodnie z polskim prawem każdy nabywca radia lub telewizora powinien zarejestrować go w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od dnia zakupu. Źródło prawa jest tu dwojakie: przede wszystkim Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.Odbiornik można zarejestrować online lub w placówce stacjonarnej Poczty Polskiej. Rejestracja odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego przez Internet odbywa się za pośrednictwem tego formularza . To właśnie w nim wpiszesz swoje dane adresowe, liczbę odbiorników TV i odbiorników radiowych.W terminie 4 dni roboczych od daty wypełnienia elektronicznego formularza na adres korespondencyjny, wskazany w zgłoszeniu zostanie przesłana korespondencja zawierająca w/w formularz (kopia i oryginał) oraz kopertą zwrotną. Kopię formularza należy podpisać, umieścić w kopercie zwrotnej i odesłać nadawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.Jaka grozi kara za niezarejestrowanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego? Kara wynosi 30-krotność stawki miesięcznej za jeden odbiornik. Łatwo policzyć, że w przypadku radia jest to dokładnie 261 złotych, a telewizora - aż 819 złotych.Abonament radiowo-telewizyjny w 2023 roku wzrósł względem 2022 roku o nawet 16 procent, co przełożyło się automatycznie na wzrost wysokości kar. Stawki za abonament RTV w 2023 roku wynoszą:Ustawowo zwolnione z płacenia abonamentu RTV ustawowo są osoby:Płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego nie muszą też osoby, które nie zarejestrowały swojego odbiornika.Źródło: mat. własny