vivo X90 Pro wkrótce w Polsce. Flagowa specyfikacja i bezkompromisowy aparat

W vivo X90 Pro kluczowy jest aparat

Flagowiec z procesorem MediaTek

Nie ukrywam, że ubiegłoroczny vivo X80 Pro bym jednym z moich ulubionych fotograficznych smartfonów głównie ze względu na swoją uniwersalność i rozbudowane tryby ZEISS. Wkrótce przekonamy się, czy tak dobry smartfon da się jeszcze ulepszyć. Chiński producent ogłosił bowiem, że model X90 Pro zmierza do Polski.vivo X90 Pro trafi do sprzedaży w Polsce już 13 marca. Dostępny będzie w sugerowanej cenie 5999 PLN czyli dokładnie tyle samo ile kosztował jego poprzednik w momencie rynkowego debiutu.Jak podaje producent, najnowsze urządzenie powstałe w ramach trwającego już trzy lata partnerstwa vivo i ZEISS Global Imaging Partnership, oferuje sporo ulepszeń.Kluczowym elementem modelu vivo X90 Pro jest niestandardowao rozdzielczości 50MP z przysłoną f/1,75 i pikselami 3,2 μm (4w1). Według vivo, światłoczuły obszar czujnika został zwiększony o 77%, w porównaniu z ubiegłorocznym flagowcem, vivo X80 Pro zapewniając wzrost czułości na światło o 43%.Kolejnym elementem zestawu jest kamera portretowa o rozdzielczości. Umieszczony za soczewką czujnik, z przysłoną f/1,6, powinna uchwycić subtelne szczegóły fotografii portretowej nawet przy słabym oświetleniu. Trio aparatów uzupełniao kącie widzenia 108 stopni, która ma charakteryzować się bardzo niskimi zniekształceniami. Z kolei, matryca Sony IMX663 12 MP z przysłoną f/2,0 umożliwi wykonanie ujęć nawet z bliskiej odległości.Omawiany model wprowadza, opracowaną przez vivo, technologię optycznej stabilizacji obrazu (OIS), która pozwala na bardziej inteligentną i precyzyjną korekcję stabilizacji w porównaniu ze standardowym OIS, spełniającą profesjonalny standard stabilizacji Stowarzyszenia CIPA.Nowy vivo X90 Pro posiada nie tylko zmodernizowane czujniki, ale również autorski chip do obrazowaniawykorzystujący specjalnie zaprojektowany algorytm AI. Ponadto nowy aparat wyposażony został w soczewki z powłoką T*Coating, opracowane przez ZEISS.Producent podaje, że dzięki systemowi obrazowania stworzonemu we współpracy z ZEISS zredukowano do minimum opóźnienia spustu migawki (Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot). Zerowe opóźnienie pozwala użytkownikom odwzorować na zdjęciu to co widzą, nawet w warunkach słabego oświetlenia. W trybach Sports i Night Sports, połączenie szybkiej migawki i algorytmu detekcji ruchu pozwala zamrozić klatki, zachowując czystość każdego szybko poruszającego się obiektu.Co ciekawe, vivo nie postawiło na układ Snapdragon 8 Gen 2, który obecny jest u większości konkurentów z tej półki cenowej. Smartfon wyposażono w dwa procesory – MediaTek Dimensity 9200 i układ vivo V2. Wydajność stoi jednak na topowym poziomie - urządzenie osiąga nawet 1,28 miliona punktów w rankingu AnTuTu Benchmark . Ważnym elementem specyfikacji jest pamięć RAM 12GB LPDDR5X oraz ROM 256GB w układzie UFS 4.0, dodatkowo wzmocniony 8GB pamięci wirtualnej RAM z opcją głębokiej defragmentacji UFS.Co z baterią? Nowy smartfon vivo wyposażony jest w baterię o pojemności 4870 mAh, która wspiera technologię szybkiego ładowania. Możliwe jest również ładowanie urządzenia bezprzewodowo, za pomocą technologii 50W Wireless FlashCharge.X90 Pro oferuje dwa tryby ładowania: szybkie oraz zbalansowane. Jak podaje producent, pierwszy z nich zapewnia ładowanie do 50% w 8 min. i 10 sek., drugi natomiast, ładuje baterię do pełna w zaledwie 29 min. Smartfon posiada także zabezpieczenia w postaci technologii 24-Dimension Security Protection i certyfikatu TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System Certification. Ekran smartfona chroni szkło SCHOTT Xensation Up.Na froncie znajdziemywyposażony w zaawansowaną ochronę wzroku. Wyświetlacz wykonany został z materiału luminescencyjnego, efektywnie redukującego wysokoenergetyczne niebieskie światło. Na pokładzie znajdziemy też system dwóch głośników stereo oraz silnik wibracyjny X-Axis Linear Motor.Sama konstrukcja niewiele zmieniła się w stosunku do poprzednika, przynajmniej w kwestii wielkości i bryły. Na tylnej części obudowy, pokrytej wegańską skórą w kolorze głębokiej czerni, umieszczono horyzontalną linię, nazwaną. Dzieli ona wizualnie powierzchnię, eksponując dodatkowo moduł aparatów.Trzy, zintegrowane aparaty X90 Pro, zebrane w jeden moduł nawiązujący wyglądem do profesjonalnych obiektywów. Według vivo, element ten został pokryty szkłem Gorilla Glass o niezwykle wysokiej wytrzymałości i odporności na upadki oraz zarysowania. Twardość powłoki osiąga 6 w skali Mohsa.Obudowa X90 Pro charakteryzuje się odpornością na wilgoć, kurz i upadki na poziomie IP68. Smartfon X90 Pro w kolorze „Legendary Black” trafi do sprzedaży w Polsce już. Dostępny będzie w sugerowanej cenieŹródło: vivo