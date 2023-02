5 rzeczy, dla których nadal warto kupić Samsunga Galaxy S22 Ultra

To nadal pod wieloma względami świetny smartfon.

Kupić flagowca, czy lepiej sięgnąć po smartfon ze średniej lub niższej półki? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jakie są Twoje potrzeby. W przypadku chęci zakupu flagowca warto jednak rozważyć to, czy urządzeniem godnym uwagi nie jest model, który zadebiutował w ubiegłym roku, a który ma już swojego następcę. Takie urządzenia oferują bardzo wiele i nadal są jednymi z najlepszych smartfonów na rynku, a przy tym często kosztują mniej niż modele nowsze.Jednym z flagowców, który już doczekał się swojego następcy, jest. Oto kilka jego cech, które moim zdaniem sprawiają, że warto go kupić.Każdy nieco inaczej definiuje piękno. Moim zdaniem Galaxy S22 Ultra prezentuje się jednak świetnie. To smartfon o bardzo schludnym designie, którym wyróżnia się na tle wielu innych urządzeń. Samsung Galaxy S22 Ultra charakteryzuje się zaokrąglonym ekranem oraz zaokrąglonymi lewą i prawą krawędzią przy zachowaniu płaskich krawędzi górnej i dolnej. Dzięki obecności tych zaokrągleń smartfon dobrze leży w dłoni mimo swoich sporych rozmiarów.

Samsung Galaxy S22 Ultra / foto. Samsung

Wysoka wydajność

Flagowy zestaw aparatów

Samsung Galaxy S22 Ultra / foto. Samsung

Obsługa łączności 5G

Ekran idealny do chłonięcia wszelkiego rodzaju treści

Samsung Galaxy S22 Ultra / foto. Samsung

Jeden z wielu świetnych smartfonów Samsunga

Samsung Galaxy S20FE / foto. Samsung

Zadowala mnie to, że Samsung Galaxy S22 Ultra jest dostępny w wielu różnych wariantach kolorystycznych. Osoby szczególnie stawiające na elegancję mogą sięgnąć po smartfon z czarną obudową. Obudowa może też jednak przyjąć kolor burgundowy, zielony, biały, niebieski, szary lub czerwony.Oczywiście na polskim rynku Samsung Galaxy S22 Ultra sprzedawany jest w wersji z procesoremniż z nieco wydajniejszym Snapdragonem 8 Gen 1. Niemniej nawet w tej wersji smartfon charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością, przekładającą się na bardzo wysoką płynność działania. Przełączanie się między aplikacjami odbywa się w nim błyskawicznie, a w grach Galaxy S22 Ultra wyświetla bardzo dużo klatek na sekundę nawet przy najwyższych ustawieniach graficznych.Samsung Galaxy S22 Ultra, jak na flagowca przystało, będzie spokojnie uznawany za smartfon o wysokiej wydajności przez jeszcze kilka ładnych lat. Trudno tego nie docenić.Dzisiaj niejeden smartfon na rynku oferuje wręcz bardzo dobre możliwości fotograficzne. Modele Ultra smartfonów Samsung Galaxy wynoszą jednak fotografię mobilną na nowy poziom. Samsung Galaxy S22 Ultra może pochwalić się przednim aparatem z sensorem. Pozwala więc na wykonywanie selfie o niebywałej jakości.Tylny aparat Samsunga Galaxy S22 Ultra to z kolei sensor główny, aparat ultraszerokokątny z sensorem 12 MP, a także aż– z zoomem optycznym 3x i 10x. Prawdopodobnie na palcach jednej ręki można policzyć smartfony z aparatem, który robi zdjęcia bardziej szczegółowe i w dzień, i w nocy, a zwłaszcza w zbliżeniu – za sprawą teleobiektywów.Samsung Galaxy S22 Ultra ponadto umożliwia każdym ze swoich aparatów nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Ba, z pomocą sensora głównego nagramy nim nawet filmy w 8K (w 24 klatkach). Rzecz jasna, podczas nagrywania z użyciem tego urządzenia obraz jest stabilizowany.Jasne, zasięg sieci 5G w Polsce nie jest jeszcze tak duży, jak byśmy tego chcieli. Kilka razy zdarzyło mi się już jednak, że gdyby nie dostęp do sieci 5G, mój smartfon nie miałby zasięgu. Oprócz zdolności do przesyłania danych ze znacznie większą prędkością niż sieci 4G/LTE, sieci 5G charakteryzują się znacznie większą pojemnością. Podczas gdy do sieci LTE może połączyć się jednocześnie milion urządzeń na każdych 500 kilometrach kwadratowych, sieć 5G pozwala na połączenie miliona urządzeń na kilometr kwadratowy. Musisz przyznać, że różnica jest ogromna.Gigantyczna pojemność sieci 5G sprawia, że nawet w tłumie, chociażby podczas koncertów czy meczów, wciąż mamy kontakt z resztą świata i możemy wysyłać znajomym wiadomości czy zdjęcia. Możemy też do nich dzwonić. Dlatego nie wyobrażam sobie dzisiaj posiadać smartfonu bez obsługi łączności 5G. Tak się składa, że Samsung Galaxy S22 Ultra łączność 5G obsługuje.Samsung Galaxy S22 Ultra to smartfon z naprawdę świetnym wyświetlaczem. Jest to wyświetlacz, który charakteryzuje się bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów, głębokimi czerniami i ogromną jasnością. Z resztą, jego rozdzielczość wynosi aż, a adaptacyjna częstotliwość odświeżania. Przekątna ekranu to zaś 6,8 cala. Wszystko to sprawia, że Samsung Galaxy S22 Ultra idealnie nadaje się do oglądania filmów czy grania w gry. Wyświetlany przez niego obraz jest bowiem niezwykle szczegółowy.Ponadto, w parze z ekranem Galaxy S22 Ultra możemy używać wbudowanego w smartfon rysika. Za pomocą tego rysika możemy pisać, szkicować, a także sterować telefonem.Jeden z wielu świetnych smartfonów Samsunga Jak widać, mimo że zadebiutował już następca Galaxy S22 Ultra, czyli Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S22 Ultra to nadal niezwykle wszechstronny i wydajny smartfon. Nadal kosztuje jednak obiektywnie sporo. Jego cena wynosi około 5100 złotych w przypadku wersji z 8 GB RAMu i 128 GB pamięci wewnętrznej, 5600 złotych w przypadku wersji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej i 6900 złotych w przypadku wersji z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Istnieje natomiast dużo tańsza alternatywa dla tych osób, które mimo wszystko chciałyby, aby w ich posiadaniu znalazł się solidny smartfon od Samsunga z długoletnim wsparciem aktualizacjami, którym ten producent się chwali.Ta alternatywa to dobrze oceniany i lubiany Samsung Galaxy S20FE Model ten wyceniony jest na około 2400 złotych i oferuje ekran Super AMOLED 2x w rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli z odświeżaniem 120 Hz, baterię o pojemności 4500 mAh, a nawet łączność 5G. Posiada też niezły zestaw aparatów.Warto docenić też głośniki opracowane wspólnie z AKG oraz certyfikat IP68. który jest rzadkością wśród smartfonów z tej półki cenowej.