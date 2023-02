Karty graficzne tanieją? Tylko pozornie - te dane nie kłamią

Wszechobecna drożyzna.

Średnia cena karty graficznej podwoiła się w trzy lata

Wzrost cen, jaki miał miejsce na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy uderzył w domowe budżety większości Polaków. Rosnąca inflacja przekłada się na gwałtownie rosnące ceny nie tylko produktów bardzo drogich, jak chociażby samochodów, ale również artykułów podstawowych, jak pieczywo, nabiał i wędliny. W wyjątkowo trudnej sytuacji znajdują się gracze i wszystkie osoby pragnące ulepszyć swój komputer o nową kartę graficzną. Skalę problemu pokazuje najnowszy raport opublikowany przez popularny niemiecki sklepEksplozja zainteresowania kryptowalutami sprawiła, że w latach 2020-2022 kupienie karty graficznej w cenie choćby zbliżonej do sugerowanej. Osoby pragnące wymienić ten element swojego komputera przepłacały za nowe urządzenie czasem niemal trzykrotnie (!) względem ceny sugerowanej, a płacenie dwukrotności MSRP było w zasadzie normą. Kiedy ceny zaczęły finalnie spadać w wyniku załamania rynku kryptowalut, do akcji wkroczyła inflacja.Mindfactory.de podzieliło się statystykami dotyczącymi sprzedaży kart graficznych w ujęciu cenowym. Przedstawiciele sklepu zauważyli, że na przestrzeni zaledwie trzech lat, pomiędzy 2020 i 2023 rokiem, średnia cena kupowanych kart graficznychwzrosła z 427 euro (ok. 2029 złotych) do poziomu aż 825 euro (ok. 3921 złotych). W przypadku kart graficznychwzrost ten był jeszcze bardziej znaczący - średnia cena wzrosła z 295 euro (ok. 1402 złote) do 600 euro (ok. 2852 złote).