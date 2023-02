Smartfon z Androidem to powód do wstydu. Nie wierzysz?

Badania nie pozostawiają złudzeń.

Różne smartfony odpowiadają bowiem na potrzeby różnych użytkowników. Całe mnóstwo osób przez pryzmat wyższej ceny iPhone'ów postrzega je właśnie jako te lepsze i fajniejsze niż urządzenia z Androidem.Nowe badanie przeprowadzone przez serwispokazało, że niektórzy ludzie, a dokładniej mówiąc duża część młodzieży, wierzy w to, iż posiadanie smartfonu z Androidem jest powodem do wstydu. Badanie zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, ale można podejrzewać, że przynajmniej częściowo odzwierciedla ono opinie młodzieży z naszego kraju.Zgodnie z wynikami wspomnianego badania amerykańscy przedstawiciele, czyli osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem, uważają, że smartfon z Androidem jest powodem do wstydu szczególnie wtedy, gdy wszyscy dookoła mają iPhone'a. W tym momencie warto zauważyć, że pokolenie Z stanowi bardzo dużą część bazy klientów

Marka ubóstwiana przez nastolatków

Badania pokazują, że przedstawiciele pokolenia Z to miłośnicy urządzeń Apple. | Źródło: Instalki.plJak informuje Financial Times w swoim raporcie, klienci należący do pokolenia Z kupują nie tylko iPhone’y, ale też słuchawkiczy zegarki. Nie mniej niż 34 procent właścicieli iPhone’ów w Stanach Zjednoczonych to przedstawiciele właśnie tej grupy wiekowej. Dla porównania, spośród klientówtylko 10 procent należy do pokolenia Z.Dla przypomnienia, inne badanie, przeprowadzone w ubiegłym roku przez firmę PiperSandler , pokazało, że aż 87 procent nastolatków korzysta w USA z iPhone’ów. Z kolei 88 procent ze wszystkich przebadanych chce, aby telefon Apple był ich następnym urządzeniem. Zatem, w Stanach Zjednoczonych przywiązanie do tej marki jest bardzo duże.W Polsce podobno dopiero co dziesiąta osoba korzysta na co dzień z iPhone’a. Na razie nie wiadomo, jaki odsetek spośród tych użytkowników stanowi młodzież. Podejrzewam jednak, ze stosunkowo spory.Źródło: Financial Times , fot. tyt. Instalki.pl