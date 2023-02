Opaska Redmi Smart Band 2 w Polsce. Cena pomaga zapomnieć o konkurencji

Ciekawy gadżet.

Redmi Smart Band 2 w Polsce - cena

Redmi Smart Band 2. | Źródło: RedmiRedmi Smart Band 2 debiutowała w Chinach jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Urządzenie wyposażone w 1,47-calowy ekran TFT o rozdzielczości 172x320 pikseli i jasności 450 nitów jest doprawdy spory jak na tego rodzaju gadżet. Obudowa Redmi Smart Band 2 ma zaledwie 9,99 mm grubości, a samo urządzenie waży jedynie 14,9 grama. Na polskim rynku pojawią się warianty z opaskami w kolorach czarnym (Black) oraz kości słoniowej (Ivory).Producent zachwala ponad sto tarcz zegarka do wyboru, ale też ponad trzydzieści trybów aktywności. Za pomocą opaski można oczywiście liczyć przebyte kroki, spalone kalorie, długość trwania ćwiczeń i monitorować tętno dzięki czujnikowi PPG oraz natlenienie krwi. Panie docenią opcję śledzenia cyklu menstruacyjnego. Obudowa jest wodoodporna na poziomie 5 ATM.Redmi Smart Band 2. | Źródło: RedmiRedmi Smart Band 2 wystarczy przy typowym użytkowaniu ładować co mniej więcej dwa tygodnie, choć przy intensywnym korzystaniu czas ten skraca się do ok. 6 dni. Atutem jest magnetyczna wtyczka ładowania, pozwalająca wygodnie uzupełniać stan baterii od 0 do 100% w ok. 120 minut.Ładowarka dla Redmi Smart Band 2. | Źródło: RedmiCena Redmi Smart Band 2 w Polsce została ustalona na poziomieŹródło: Redmi