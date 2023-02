Nowe słuchawki od Sony. Wokółuszne WH-CH720N z ANC i nauszne WH-CH520 z mocną baterią

Sony WH-CH720N

Sony WH-CH520

Sony zapowiedziało właśnie wprowadzenie do oferty dwóch modeli słuchawek bezprzewodowych: wokółusznychi nausznych. Co ciekawe, model WH-CH720N otrzymał technologię podwójnych czujników hałasu i zintegrowany procesorznany z dużo droższego modelu WH-1000XM5 Jak podaje producent, w wokółusznych słuchawkach bezprzewodowych WH-CH720N wykorzystano system redukcji hałasu z technologią podwójnych czujników hałasu oraz zintegrowanym procesorem Sony V1. Lekka konstrukcja i akumulator napozwalają dłużej przebywać w otoczeniu samej muzyki, bez odgłosów z otoczenia.Szybkie przetwarzanie sygnału przez zintegrowany procesor V1 zwiększa skuteczność eliminacji dźwięków zewnętrznych. Na każdym z nauszników słuchawek WH-CH720N znajduje się para mikrofonów, która przechwytuje hałas.Słuchawki WH-CH720N- najmniej ze wszystkich bezprzewodowych słuchawek nagłownych Sony z systemem redukcji hałasu. Wygodę noszenia powinno zapewnić połączenie syntetycznej skóry i poliuretanu z optymalną budową i wymiarami nausznika.Oba modele mają funkcję, a do ich obsługi można używać zarówno wygodnych przycisków, jak i poleceń głosowych. Łączenie słuchawek z innymi urządzeniami ułatwiają technologie Swift Pair i Fast Pair.Słuchawki WH-CH720N będą oferowane w trzech odmianach kolorystycznych - czarnej, niebieskiej i białej. Sprzedaż rozpocznie się w marcu 2023 r. Cenę w Polsce ustalono na okołoNauszne słuchawki bezprzewodowe WH-CH520 wyróżniają się długim czasem pracy na akumulatorze:. W obu modelach wykorzystano system DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), którego zadaniem jest odtwarzanie dźwięku o wysokiej jakości, zgodnego z zamierzeniem wykonawcy.Według Sony, regulowany, wyściełany pałąk na głowę, miękkie nauszniki i lekka konstrukcja pomagają uzyskać idealne dopasowanie i zapewniają komfort przez dłuższy czas.Warto też wspomnieć, że użytkownik słuchawek WH-CH720N i WH-CH520 może dostosować dźwięk przy użyciu funkcji korektora graficznego w aplikacji Sony | Headphones Connect.Nabywcy słuchawek WH-CH520 będą mogli wybrać jedną z czterech odmian kolorystycznych: czarną, niebieską, białą i beżową. Sprzedaż tego modelu rozpocznie się w marcu 2023 r. Cenę ustalono na poziomie okołoŹródło: Sony