Ekspres do kawy w prezencie? Sprawdź, jaki model dla kogo!

Choć ekspres w prezencie to świetny pomysł, trzeba mieć na uwadze to, że prawdziwi kawosze są z reguły wymagający. To samo można powiedzieć o wielu biznesmenach czy ludziach ceniących sobie wygodne podróże. W związku z tym postanowiliśmy Państwu pomóc przy wyborze idealnego ekspresu do kawy. Poradzimy też, na co zwrócić szczególną uwagę podczas kupowania prezentu dla wymagającej osoby.





Jak wybrać ekspres do kawy na prezent?



Wysokiej klasy ekspresy do kawy są czymś wyjątkowym i nie kupuje się ich na co dzień. Jeśli chcą Państwo sprawić komuś taki prezent urodzinowy, dajmy na to, należy w miarę dobrze poznać tę osobę. Chodzi tu o jej podejście do kawy. Nie jest tajemnicą, że nawet bardzo wyrafinowani ludzie nie przywiązują szczególnej wagi do tego napoju. Zwykłe latte macchiato z kawiarni za rogiem im wystarczy. Inni z kolei mają bardzo precyzyjne wymagania. Sprawa dotyczy także codziennej rutyny. Styl życia mocno wpłynie na to, czy tak wspaniały prezent okaże trafionym wyborem, czy może będzie stał nieużywany i zabierał miejsce w kuchni. Ile dana osoba spędza czasu poza domem? Czy lubi przyjmować gości? Ważne jest to, aby zweryfikować realną potrzebę na sprzęt tego typu. Może się bowiem okazać, że ktoś ma już kolbowy ekspres za wiele tysięcy złotych, ale może być też całkowicie na odwrót. Istnieje również prawdopodobieństwo, że ktoś będzie bardzo rozczarowany ze swojego zakupu i szuka czegoś innego. Wówczas mogą Państwo w tym pomóc i voilà – prezent dla biznesmana lub wymagającego kawosza gotowy!





Jaki ekspres w prezencie dla kawosza?



Kawosz to osoba, dla której każda filiżanka kawy stanowi rytuał. To samo dotyczy procesu parzenia. Państwa prezent może mieć wbudowany młynek, niemniej osobne urządzenie do mielenia kawy ziarnistej to coś, co powinno zachwycić prawdziwego kawosza. Dlaczego? Rzecz w tym, że stopień rozdrobnienia ziaren ma czasami ogromne znaczenie. Sprawa wygląda podobnie, jeśli ktoś lubi eksperymenty. Wówczas dobrej jakości młynek w zestawie z osobnym, mniejszym ekspresem może okazać się doskonałym połączeniem.





Jeśli są Państwo zainteresowani powyższą opcją, polecamy ekspresy kolbowe. To urządzenia manualne dla zaawansowanych kawoszy, którzy lubią poświecić trochę czasu na przygotowanie ulubionego napoju. Taki sprzęt pozwala wyciągnąć ukryty smak kawy, z czym bardziej zautomatyzowane maszyny nie zawsze sobie radzą. Ekspres do kawy z kolbą natomiast daje 100% kontroli nad procesem parzenia, a jeśli połączyć to z aromatem samodzielnie i świeżo zmielonych ziaren... doprawdy trudno o bardziej idealny prezent dla kawosza, co się zowie.





Automatyczne ekspresy do kawy



Ekspres ciśnieniowy jest najbardziej typowym wyborem, jeśli chodzi o prezent z okazji awansu lub ślubu. To dość uniwersalne urządzenie, które działa szybko i może mieć wiele dodatkowych funkcji. Jedną z bardziej istotnych jest możliwość przygotowania dwóch kaw naraz przy jednoczesnym wyborze wielu wariantów tego napoju. Automatyczny ekspres ciśnieniowy doskonale nadaje się jako prezent dla biznesmana, który po prostu nie ma wiele czasu do stracenia. Z punktu widzenia takiej osoby przygotowanie kawy o poranku nie powinno trwać długo. Co więcej, nowoczesny ekspres automatyczny może być obsługiwany za pomocą aplikacji na smartfona. Wcześniejsze ustawienie programów oraz ich błyskawiczna realizacja to duże plusy, gdy kogoś goni czas. Warto zatem zwrócić uwagę na tego typu sprzęt, jeśli ma to być prezent dla osoby zapracowanej i ceniącej sobie smak aromatycznej kawy zarazem.





