Polska cena OPPO Find N2 Flip ujawniona. Dodatki zaskakują

Dobrze to wygląda.

W naszym serwisie trwa konkurs, w ramach którego możecie wymyślić nazwę kategorii pionowo składanych smartfonów, przy okazji debiutu nowego, składanego OPPO Find N2 Flip. Smartfon ten już 27 lutego trafi do sprzedaży w Polsce, a my właśnie poznaliśmy jego cenę oraz ofertę na pierwsze dni sprzedaży.Cena składanego smartfona OPPO Find N2 Flip wyniesie 4999 złotych. Osoby, które zdecydują się na zakup OPPO Find N2 Flip do 12 marca 2023 roku, otrzymają słuchawki OPPO Enco X2 oraz pakiet Usług Premium, opiewający na m.in. 5 lat bezpłatnych napraw. Oprócz niego kupujący ten nietuzinkowy sprzęt otrzymają:

OPPO Find N2 Flip - co to za smartfon?

Procesor: MediaTek Dimensity 9000+

Grafika: Mali-G710 MC10

Pamięć: 8 GB + 256 GB UFS 3.1

Bateria: 4300 mAh

Ekran: 6.8" AMOLED (1080x2520px), 120 Hz, HDR10+

Ekran zewnętrzny: 3.26" AMOLED

Ładowanie: 44 W SUPERVOOC

Szybkość ładowania: od 0 do 100% w 59 minut

Aparat: 50 MP, f/1.8, 23mm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 112˚

Przedni aparat: 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), AF

System: ColorOS 13 z czteroletnim wsparciem i pięcioletnim dla aktualizacji bezpieczeństwa

OPPO Find N2 Flip. | Źródło: OPPONa zdjęciach widzicie ponadto. Wykonane z eko-skóry etui będą sprzedawane w kolorach fioletowym i czarnym w cenieza każde.Dedykowane etui dla OPPO Find N2 Flip. | Źródło: OPPOGłówny ekran AMOLED ma 6,8 cala i kinowe proporcje 21:9 oraz odświeżanie 120 Hz. Jak twierdzi producent, dobrą widoczność na dworze zapewnia powłoka antyrefleksyjna oraz jasność do 1600 nitów. Waga smartfona to 191 gramów, a grubość to 7,45 mm, co sprawia, że jest stosunkowo cienki i lekki.OPPO Find N2 Flip. | Źródło: OPPOSmartfon otrzymał certyfikat TÜV Rhineland, który potwierdza, że urządzenie wytrzymuje ponad 400 000 złożeń i rozłożeń w standardowej temperaturze pokojowej. Odpowiada to otwieraniu i zamykaniu telefonu około 100 razy dziennie przez ponad dziesięć lat.OPPO Find N2 Flip został oficjalnym smartfonem UEFA Champions League 2022/2023.Źródło: OPPO