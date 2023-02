Pierwszy iPhone sprzedany za rekordową kwotę. Usiądź zanim ją poznasz

Chciałbyś znaleźć takiego w swojej szufladzie.

Pierwszy iPhone w zafoliowanym pudełku sprzedany

Pierwszy iPhone z 2007 roku w zafoliowanym pudełku został wystawiony na licytację, a my już przed jej rozpoczęciem wiedzieliśmy, że tani nie będzie. Poprzedni iPhone 1. generacji z końcem 2022 roku został sprzedany za 39000 dolarów, a w tym przypadku prognozy opiewały na astronomiczną kwotę 50 000 dolarów, czyli ok. 220 000 złotych. Entuzjazm licytujących przekroczył oczekiwania domu aukcyjnego lcgauctions.63356 dolarów i 40 centów. Dokładnie tyle wyniosła najwyższa oferta na aukcji lcgauctions, dotyczącej znajdującego się w oryginalnym, zafoliowanym opakowaniu smartfona iPhone 1. generacji z 8 GB pamięci na dane. To ponad 100 razy więcej niż wynosiła cena sklepowa tego urządzenia.