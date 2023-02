Tanie i świecące gadżety znowu w Biedronce. Jeden jest dla graczy

Latarka warsztatowa LED z Biedronki

Czołówka LED i latarka z powerbankiem z Biedronki

Taśma LED RGB marki Lethe z Biedronki



Lampka LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu z Biedronki

Kolejnymi produktami wspomnianej marki, które 20 lutego trafiły do Biedronki sąoraz. Pierwsze urządzenie oferuje 3 tryby świecenia i według producent potrafi pracować na jednym ładowaniu od 4 do 6 godzin. Jasność wynosi maksymalnie 100 lumenów. Idealnym gadżetem w podróż czy do samochodu może okazać się latarka z powerbankiem za 19,99 zł. Gadżet posiada wbudowaną baterię o pojemności 750 mAh, co przekłada się na świecenie od 2 od 3 godzin.W najnowszej gazetce znalazła się też, która znajdzie zastosowanie w domowych warunkach, np. do podświetlenia mebli czy podłogi. Produkt wyceniono na, a w zestawie znajdziemy pilot do wyboru trybu świecenia czy zmiany natężenia. Taśma oferuje 16 kolorów RGB więc bez problemu można rozświetlić niąZ koleikupimy kompaktową i praktyczną. W zestawie otrzymujemy też baterie, a odległość wykrywania ruchu wynosi do 3 metrów. Ten gadżet zdecydowanie sprawdzi się do montażu w szafie.W asortymencie pojawiły się też akcesoria dla majsterkowiczów, które mogą być doskonałym uzupełnieniem. Poniżej znajdziecie szczegóły.Jak informuje Biedronka, oferta obowiązuje od 20 lutego do 4 marca 2023 roku lub wyczerpania zapasów. Niektóre z prezentowanych produktów mogą być dostępne tylko w wybranych sklepach.