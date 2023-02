Tak ma wyglądać iPhone 15 Pro. Są znaczące zmiany w konstrukcji

Festiwal plotek i przecieków na temat tegorocznej serii iPhone'ów trwa w najlepsze. Spodziewamy się, że Apple z uwagi na przepisy Unii Europejskiej przejdzie w swoich smartfonach na złącze USB-C, ale zmian w konstrukcji może być znacznie więcej.Za sprawą serwisu 9to5Mac wyciekły rendery jednego z nadchodzących flagowców Apple — iPhone'a 15 Pro. Opublikowane obrazy są oparte na modelach CAD telefonu uzyskanych od Iana Zelbo, artystę i producenta obudów.Pliki CAD, na których opierają się te rendery, są przekazywane przez Apple fabrykom w Azji w celu przygotowania obudów telefonów na długo przed premierą. Wszystko po to, aby obudowy były dostępne przed starem sprzedaży. Omawiany CAD podobno pochodzi z fabryki poza Chinami, która najwyraźniej jako pierwsza otrzymała te pliki.Udostępnione materiały wskazują, że Apple w końcu zrezygnowało z autorskiego portu Lightning na rzecz ładowania przez USB-C. Było to oczywiście nieuniknione, biorąc pod uwagę przepisy UE dotyczące przejścia na wspólny standard ładowania USB-C.

foto. 9to5MacJak już wcześniej informowaliśmy, Apple może ograniczyć ładowanie i łączność USB-C do certyfikowanych kabli. Niedawno w sieci pojawiła się plotka, że ​​Apple opracowało własny chip, który będzie używany w porcie USB-C do weryfikacji podłączanych akcesoriów.

foto. 9to5MacNajnowsze rendery iPhone'a 15 Pro wskazują na bardziej płynne przejście szkła do metalowej ramy. Konstrukcja jest bardziej zakrzywiona, co może sprawić, że telefon będzie wygodniejszy w użytkowaniu i mniej podatny na wyślizgiwanie się z rąk.Sama wyspa na aparaty nie ulegnie wielkiej zmianie jednak obiektywy będą jeszcze bardziej wystawały, co wskazuje na kolejne usprawnienia z zakresie możliwości fotograficznych i wideo.