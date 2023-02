MSI zaprezentowało swoje pierwsze routery oraz kartę sieciową

Coraz więcej produktów dla graczy na rynku.

Routery i karta sieciowa nie tylko dla graczy

"Napędzany sztuczną inteligencją QoS to przełom w zarządzaniu przepustowością. Jest to rozwiązanie, które automatycznie nadaje priorytet ruchowi sieciowemu i dynamicznie dostosowuje wykorzystanie przepustowości. AI QoS oferuje cztery wstępnie ustawione tryby: gaming, streaming, praca z domu i AI-auto, które można łatwo przełączać w dowolnym momencie zgodnie z potrzebami. Tryby AI QoS są wskazywane przez diody RGB na RadiX AXE6600, a dalszą konfigurację można przeprowadzić z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji MSI Router lub programu MSI Center"

MSI GUAX18 - 269 zł

- 269 zł MSI Radix AX6600 - GRAX66 - 1499 zł

- 1499 zł MSI Radix AXE6600 - GRAXE66 - 1699 zł

Firmę MSI wszyscy znacie zapewne przede wszystkim ze świata produktów dla graczy. Mam tu na myśli w tym momencie głównie laptopy, płyty główne i karty graficzne. Producent od jakiegoś czasu sukcesywnie poszerza swoją ofertę o kolejne urządzenia. W sprzedaży są już na przykład dyski SSD M.2 PCIe od MSI, a teraz producent ten zwiększył zasób sprzętu w portfolio także o trójpasmowe routery "gamingowe" oraz szybką kartę sieciową.Powiedzmy sobie szczerze: producent kieruje swoje produkty głównie do graczy, bo to oni mogą być najbardziej wymagający w kwestii parametrów takich jak chociażby stabilność połączenia i niskie opóźnienia. Jeśli jednak urządzenia są tak dobre, jak zachwala je producent, z radością skorzystają z nich nie tylko gracze.to trójpasmowe routery oferujące łączną prędkość transferu danych do 6600 Mb/s. Zintegrowany czterordzeniowy procesor Qualcomm o taktowaniu 1,8 GHz i towarzyszący mu osprzęt sieciowy zostały podobno zaprojektowane tak, aby zapobiegać jitterowi, zmniejszać opóźnienia, obniżać ping i utrzymywać wysoką i stabilną prędkość w grach online.wykorzystuje standard WiFi 6E z kanałami 160 MHz w praktycznie niezakłóconym (jeszcze) paśmie 6 GHz. W porównaniu ze starszymi technologiami, Wi-Fi 6E zwiększa wydajność i zdolności obsługi urządzeń wymagających dużych przepustowości, takich jak platformy gamingowe i sprzęt AR/VR.- czytamy w komunikacie prasowym.Oba routery mają być przystosowane do działania przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu... cóż, jak to routery. Mają one rurki cieplne i radiatory pokryte grafenem, co zapewnia skuteczniejsze chłodzenie i rzekomo stabilniejsze działanie.to z kolei karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 (2,4 + 5 GHz) na USB 3.2 Gen1. Jej przepustowość maksymalna to 1,8 Gb/s. Wsparcie dla szyfrowania WPA3 ma w istotny sposób zwiększać bezpieczeństwo i prywatność oraz chronić urządzenia przed atakami. W zestawie znajduje się przedłużacz z podstawą, dzięki któremu można postawić kartę sieciową na biurku.Nowości MSI trafiły już do sprzedaży m.in. w sklepie x-kom w cenach:Źródło: MSI