Wielka wyprzedaż elektroniki w Lidlu. Drugi produkt przyda się w każdym domu

Coś dla miłośników dobrych okazji.

Akcesoria i elektronarzędzia Parkside - kiedy w Lidlu? Już 23.02

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaDrugie z akcesoriów okaże się nieocenione w każdym domu. To stacja pogoda sterowana radiowo do stosowania wewnątrz pomieszczeń z zegarem z funkcją alarmu, wskaźnikiem temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz (czujnik o zasięgu 100 metrów). Urządzenie kosztuje 89,90 złotych i sprzedawane jest w dwóch kolorach z bateriami w zestawie.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaNastępne dwa godne uwagi sprzęty pomogą chronić cenne przedmioty w Twoim domu. Pierwszy to sejf meblowy za 219 złotych z opcją zmiany kodu dostępu i "solidnym korpusem" o wymiarach 20 x 31 x 20 centymetrów. Można w nim przechowywać kosztowne drobiazgi. Produkt ma pojemność 8,6 litra. Drugi produkt to skrzynka na klucze z zamkiem cyfrowym z trzema rolkami numerycznymi i aż 20 haczykami. Cena nie jest wygórowana - 49,99 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaIdzie wiosna, a to oznacza znacznie więcej okazji do mycia samochodu. Myjka ciśnieniowa z Lidla? Czemu nie! Myjka ciśnieniowa Parkside PHD 135 D5 1800 W kosztuje 399 złotych, a wydajniejsza myjka ciśnieniowa Parkside PHD 170 C2 2400 W to wydatek rzędu 699 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaMacie narzędzia marki Parkside, a brakuje Wam akcesoriów? 23 lutego nadarzy się okazja na uzupełnienie akcesoriów do sprzętów z szalenie popularnej linii X 20 V Team. Akumulator litowo-jonowy Smart 20 V 8 Ah kosztował będzie 349 złotych, akumulator litowo-jonowy Smart 20 V 4 Ah - 199 złotych, a ładowarka do akumulatorów 20 V 4,5 Ah - 79,90 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaZ kalendarza ogrodnika... Na wiosnę o ogród i otoczenie domu pomogą zadbać akumulatorowe teleskopowe nożyce do żywopłotu 20 V do cięcia na wysokości do ok. 4 metrów za 299 złotych oraz piła akumulatorowa Parkside do gałęzi 20 V za 179 złotych. Do obu tych urządzeń należy dokupić baterię oraz ładowarki.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaW ofercie Lidla znajdą się też akumulatorowa piła łańcuchowa 40 V na prowadnicy 45,5 cm za 499 złotych z uchwytem do wygodnego cięcia po skosie oraz akumulatorowa piła łańcuchowa 20 V na prowadnicy o długości 30,7 cm, z podobną osłoną, za 349 złotych. Ponownie, baterię i akumulatory należy dokupić.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaUdanych łowów!Źródło: mat. własny na podst. gazetki Lidla