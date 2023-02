Samsung wskrzesi kultową serię smartfonów. Fani będą zachwyceni

Samsung może wypuścić Galaxy S23 FE jeszcze w tym roku

Na liście najbardziej rozchwytywanych i opłacalnych smartfonów w cenie od dwóch do trzech tysięcy złotych niezmiennie króluje seria Galaxy S FE. Modelwciąż ma grono zagorzałych fanów, chociaż jeden z naszych redaktorów nie podchodzi do niego tak optymistycznie (opinia: Samsung Galaxy S20 FE 5G w 2022? Ja kupiłem i żałuję ). Równieżznajduje się na liście bestsellerów wielu sklepów i mam wrażenie, że zainteresowanie tym modelem nie słabnie. Niestety w lipcu 2022 roku okazało się , że koreański producent anulował "fanowską" serię smartfonów. Na szczęście teraz pojawiły się nowe doniesienia w tej sprawie.1 lutego na rynku zadebiutowały najnowsze urządzenia z serii Galaxy S23. Możliwe, że jeszcze w tym roku w rodzinie pojawi się kolejny i bardzo oczekiwany smartfon. Najnowszy raport Hankooki stwierdza, że ​​firma ma w przygotowaniu Galaxy S23 FE. Oczekuje się, że premiera nastąpi gdzieś na przełomie sierpnia i września tego roku.W podobnym czasie Samsung zwykle wprowadza na rynek składane smartfony Galaxy Z Fold i Flip wraz z najnowszymi smartwatchami Galaxy. Może zatem na evencie pojawi się też Galaxy S23 FE? Zobaczymy.Globalny popyt na smartfony słabnie więc producenci zaczynają powoli robić porządek w swoim portfolio. Nie wiadomo zatem, czy Galaxy S23 FE pojawi się globalnie, czy będzie dostępny tylko na wybranych rynkach.Spekuluje się, że Galaxy S23 FE może uzupełnić linię po rezygnacji z serii Galaxy A7x. Wcześniej donoszono, że Galaxy A74 zostanie pominięty więc najwyższym modelem ze średniej półki pozostanie Galaxy A54.Powrót do serii Galaxy S FE może być naprawdę dobrym posunięciem, aby nie tylko wypełnić lukę po Galaxy A74, ale i zastąpić wysłużone już modele Galaxy S20 FE i Galaxy S21 FE . Na fali popularności poprzedników, Galaxy S23 FE z pewnością będzie hitem sprzedaży, pod warunkiem, że cena pozostanie atrakcyjna względem flagowców.Źródło: hankooki