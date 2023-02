Find N2 Flip - pierwszy pionowo składany smartfon OPPO wkrótce w Polsce

Wczoraj podczas specjalnego wydarzenia w Londynie marka OPPO ogłosiła wprowadzenie pionowo składanego smartfonu Find N2 Flip na rynki międzynarodowe. Teraz wiemy już, że to ciekawe urządzeniejeszcze w tym miesiącu, a dokładnieProjektując Find N2 Flip producent postawił na wszechstronność zewnętrznego wyświetlacza i to właśnie ten element wyróżnia urządzenie na tle konkurencji. Nie miałem jeszcze okazji sprawdzić składaka od OPPO osobiście, ale jego możliwości zapowiadają się naprawdę interesująco. Zewnętrzny ekran o przekątnej 3,26-calowy pozwala na obsługę do sześciu widżetów jednocześnie i innych zadań bez potrzeby otwierania urządzenia. Z pewnością, większy rozmiar ułatwia korzystanie z telefonu na co dzień.Do czego można wykorzystaćFind N2 Flip? Użytkownik może m.in. szybko odpowiadać na wiadomości w popularnych aplikacjach typu Messenger, przełączać ustawienia, nagrywać notatki głosowe czy odbierać połączenia – wszystko to bez konieczności otwierania telefonu.Dostępne są też liczne ustawienia związane z personalizacją. Jako tapetę można ustawićczy zapętlić ulubione. Dodatkową opcją są również, które można ustawić jako AOD (Always On Display). Oprócz Bitmoji, AOD wyświetla również najważniejsze informacje takie jak: godzina, data, poziom baterii i powiadomienia. Z kolei miłośnicy zwierząt mogą wybrać ptaka, kota, psa, chomika lub królika, który będzie się pojawiał za każdym razem, gdy ekran zostanie wybudzony.

Personalizacja ekranu zewnętrznego w Find N2 Flip

Solidna konstrukcja i nowy zawias

Druga generacja autorskiego elastycznego zawiasu OPPO (eng. Flexion Hinge)

Procesor: MediaTek Dimensity 9000+

Grafika: Mali-G710 MC10

Pamięć: 8GB + 256GB UFS 3.1

Bateria: 4300 mAh

Ekran: 6.8" AMOLED (1080x2520px), 120Hz, HDR10+

Ekran zewnętrzny: 3.26" AMOLED

Ładowanie: 44W SUPERVOOC

Szybkość ładowania: od 0 do 100% w 59 minut

Aparat: 50 MP, f/1.8, 23mm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 112˚

Przedni aparat: 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), AF

System: ColorOS 13 z czteroletnim wsparciem i pięcioletnim dla aktualizacji bezpieczeństwa

Find N2 Flip w kolorze Astral Black

OPPO szuka polskiej nazwy dla kategorii pionowo składanych smartfonów

Oczywiście dużo szersze możliwości obsługi urządzenia daje główny wyświetlacz dostępny po rozłożeniu urządzenia. Głównyi kinowe proporcje 21:9 oraz odświeżanie 120 Hz. Jak twierdzi producent, dobrą widoczność na dworze zapewnia powłoka antyrefleksyjna oraz jasność. Waga smartfona to zaledwie 191 g, a grubość to 7,45 mm, co sprawia, że jest stosunkowo cienki i lekki.Sama konstrukcja wygląda na naprawdę solidną. Druga generacja autorskiego(eng. Flexion Hinge) pozwala na korzystanie z Find N2 Flip pod dowolnym kątem rozłożenia smartfona w zakresie 45-110 stopni, a także sprawia, że konstrukcja smartfona działa jak statyw. Dzięki trybowi FlexForm możliwe jest bowiem korzystanie z aparatu bez użycia rąk. Wystarczy otworzyć częściowo telefon, ustawić na dowolnej, płaskiej powierzchni, a następnie uruchomić spust migawki gestem otwartej dłoni. Tryb FlexForm został także zoptymalizowany pod kątem aplikacji do wideo rozmów.Warto też wspomnieć, że smartfon otrzymał certyfikat TÜV Rhineland, który potwierdza, że urządzenie wytrzymuje ponadw standardowej temperaturze pokojowej. Odpowiada to otwieraniu i zamykaniu telefonu okołoprzez ponad dziesięć lat. Producent twierdzi, że telefon testowano także w bardziej ekstremalnych warunkach – otwierano go i zamykano do 100 000 razy w temperaturze 50 stopni Celsjusza i 95 procentach wilgotności oraz w temperaturze -20 stopni Celsjusza. Niestety obudowa nie posiada potwierdzonej klasyw przeciwieństwie do Galaxy Z Flip4 OPPO Find N2 Flip został oficjalnym smartfonemSmartfon dostępny jest w dwóch kolorach: Gwiezdny Czarny (Astral Black) i Księżycowy Fiolet (Moonlight Purple). Cena Find N2 Flip (w wersji 8GB + 256GB) w Wielkiej Brytanii wyniesie 849£ czyli około 4600 zł.Składak OPPO zadebiutuje w Polsce już 27 lutego, wówczas też poznamy jego oficjalną cenę. Warto przypomnieć, że Find N2 Flip nie jest to pierwszy składany smartfon marki. Wcześniej OPPO udostępniło w Chinach smartfony Find N oraz Find N2 (nasze pierwsze wrażenia) Przy okazji premiery nowego urządzenia, OPPO we współpracy z technologicznymi redakcjami oraz twórcami YouTube, organizuje konkurs, w którym szuka odpowiedzi na pytanie: "Jak po polsku nazwiesz kategorię składanego telefonu typu flip?" Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w tym miejscu Źródło: OPPO