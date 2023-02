Legendarna karta graficzna sprzedała się na aukcji za 15 tysięcy dolarów

Rola aktora została doceniona.

Historia 3dfx

Karta graficzna Diamond Monster 3D z układem graficznym Voodoo Graphics (Voodoo 1). | Źródło: Wikimedia Commons/Konstantin Lanzet

Voodoo 5 6000

Układ Voodoo 5 6000 sprzedany na eBayu za 15 tysięcy dolarów. | Źródło: eBay/gtastuntcrew302

Nvidia obecnie rządzi rynkiem kart graficznym – nie można tego podważyć. Nie było tak jednak zawsze. Dawno temu ogromną popularnością cieszyły się układy graficzne firmy, dopóki firma ta nie przestała istnieć.Zanim firma 3dfx zniknęła, pracowała nad kolejnymi modelami układów graficznych, w tym. Niestety, karty tej nie udało się wprowadzić na rynek, w związku z czym światło dzienne ujrzała tylko niewielka liczba jej prototypów.Ostatnio jeden z prototypów Voodoo 5 6000 trafił na aukcję w platformie eBay . Tam sprzedał się ostatecznie za aż, czyli jakieś… 67 tysięcy złotych.Przedsiębiorstwo 3Dfx, a właściwie, powstało w 1994 roku, a swój pierwszy układ graficzny –(znany później jako), wydało dwa lata później. Ten oferował wówczas wyższą wydajność, niż sprzęt konkurencji. W lutym 1998 roku zadebiutował z kolei układUkłady Voodoo 1 i Voodoo 2 na zawsze zapisały się w sercach wielu graczy z lat 90. ubiegłego wieku. Niemniej, na dłuższą metę 3dfx nie poradziło sobie z konkurencją ze strony Nvidii i(która produkowała układy, dopóki nie została przejęta przezw 2006 roku). Firma po prostu przestała za tymi firmami nadążać.Ostatecznie 3dfx znalazła się na skraju bankructwa. W 2000 roku wykupiła ją Nvidia, która zdecydowała się nie kontynuować linii ani wsparcia jej produktów.Produktami 3dfx, które nigdy nie trafiły na rynek, był zarówno układ, jak i. Voodoo 5 6000 posiadał 128 MB pamięci SDRAM i miał wydajność zbliżoną do. Podobno to, że t3n nigdy oficjalnie nie zadebiutował, nie miało jednak nic wspólnego z losem, jaki spotkał 3dfx.Voodoo 5 6000 miał poważną wadę, która powodowała przekłamania przy przesyłaniu danych przez szynę AGP na pewnych płytach głównych. Pozwalało to na wykorzystanie tylko AGP 2x, a to z kolei uniemożliwiało jej wykorzystanie z wchodzącymi wówczas na rynek płytami głównymiJako że powstało bardzo niewiele prototypowych egzemplarzy Voodoo 5 6000, układ ten jest na celowniku wielu kolekcjonerów, którzy chcieliby posiadać go w swojej kolekcji. Trudno się zatem dziwić, że ostatnio jeden z nich został sprzedany na eBayu za 15 tysięcy dolarów.Aukcja trwała na eBayu przez kilka dni, a cena układu była podbijana 65 razy. Warto dodać, ze przedmiotem aukcji był układ Voodoo 5 6000 w jednej z ostatnich powstałych rewizji –. Był to zatem egzemplarz potencjalnie najbardziej udoskonalony.Źródło: PC Gamer , fot. tyt. eBay/gtastuntcrew302