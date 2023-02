Dyski zewnętrzne o pojemności 22 i 44TB. Oto nowe WD My Book

Marka WD, należąca do Western Digital, rozszerzyła serię produktów My Book Desktop Storage o nowe modele My Book o pojemności 22 TB oraz My Book Duo o pojemności 44 TB. Są to urządzenia WD z najbardziej pojemnymi w historii dyskami tego typu, przeznaczonymi dla użytkowników indywidualnych. Omawiane rozwiązanie pozwala bezpiecznie przechowywać cyfrowe zasoby, których z każdym rokiem generujemy coraz więcej.



My Book o pojemności 22 TB zapewnia użytkownikom możliwość stworzenia bezpiecznego backupu tysięcy dokumentów, zdjęć, filmów i innych plików pochodzących z najróżniejszych źródeł – w tym przenośnych dysków SSD/HDD, kart pamięci czy nośników USB. Dane te można wygodnie zapisać w jednym miejscu, uporządkować oraz zapewnić sobie łatwy dostęp do nich.



My Book Duo o pojemności 44 TB



Dla użytkowników, którzy poszukują jeszcze większej pojemności, dostępny będzie My Book Duo o pojemności 44 TB, wyposażony w zoptymalizowane do pracy w konfiguracji RAID dyski Western Digital i oferujący od ręki najwyższą pojemność i wydajność. My Book Duo może również zostać skonfigurowany do pracy w trybie RAID 1 (redundancja/mirroring) lub używany jako dwa niezależne dyski (JBOD, stosowne oprogramowanie dostarczane jest w zestawie).



My Book Duo - cena i dostępność

Jak podaje producent, My Book 22TB jest dostępny w cenie 3235 PLN, zaś model 44TB – w cenie 8353 PLN. Oba produkty można już kupić u wybranych dystrybutorów Western Digital, w e-sklepach oraz sklepie Western Digital.



Źródło: WD