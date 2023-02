Smartwatch Huawei z wbudowanymi słuchawkami debiutuje w Polsce

Czegoś takiego jeszcze nie było.

Jedno z najbardziej oryginalnych i pomysłowych urządzeń tego roku zadebiutowało w Polsce. Mowa o Huawei Watch Buds , czyli smartwatchu skrywającym pod tarczą... słuchawki typu TWS, które przebywając w tym nietypowym etui są zarazem ładowane. To nietuzinkowe urządzenie pomimo dużego wyświetlacza AMOLED oraz znajdujących się weń słuchawek waży zaledwie 66,5 gramów, bez uwzględnienia masy paska. Ile kosztuje Huawei Watch Buds i co potrafi? Rzućcie okiem.Huawei Watch Buds wykorzystuje okrągły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43-cala i rozdzielczości 466x466 pikseli. Chroni go zakrzywione szkło osadzone w kopercie ze stali uszlachetnionej w temperaturze 1300 stopni Celsjusza. Metalowe przycisk i koronkę zdobi 710 żłobień.Zegarek wspiera oczywiście GPS, ma NFC oraz Bluetooth 5.2 z BR, BLE i EDR. W pamięci flash znajduje się ok. 2 GB miejsca na pliki mp3. Ponadto zegarek mierzy tętno, sen i saturację krwi. W gamie czujników znajdują się 6-osiowe czujniki inercyjne (czujnik przyspieszenia i żyroskop), optyczny czujnik tętna 5.0, optyczny czujnik otoczenia, czujnik efektu Halla, czujnik pojemnościowy oraz komponent przewodnictwa kostnego (VACC).Po naciśnięciu specjalnego przycisku magnetyczna pokrywa z tarczą podnosi się, odsłaniając minimalistyczne słuchawki bezprzewodowe. Żywotność zawiasu według producenta wynosi ponad 100 000 cykli otwierania i zamykania. Obie słuchawki mogą być używane zamiennie w lewym i prawym uchu, dzięki technologii wykrywania usytuowania Adaptive Identification.Waga każdej słuchawek to jedynie 4 gramy, a wymiary 21,8 x 10,3 x 10,3 mm, co czyni je mniejszymi o ok. 50 procent od typowych słuchawek TWS. Słuchawkami steruje się za pomocą gestów wykonywanych na powierzchni słuchawek i wokół nich. Ciekaw jestem jak dobrze to działa.Parametry słuchawek? ANC na pokładzie (aktywna redukcja szumów), głośność ok. 104 dB i pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz. Zmodernizowany algorytm Triple Adaptive EQ ma pozwalać optymalizować działanie słuchawek. Słuchawki wspierają kodeki A2DP, AAC, SBC i L2HC.Zastanawia Was pewnie czas działania na baterii słuchawek i zegarka. Huawei Watch Buds może działać ok. 3 dni przy typowym, ciągłym użytkowaniu.- czytamy w komunikacie producenta.Cena Huawei Watch Buds wynosi 2299 złotych.Od 15 do 28 lutego 2023 roku smartwatch dostępny jest w ofercie przedsprzedażowej, w ramach której zarejestrowani użytkownicy huawei.pl mogą odebrać kupon obniżający cenę o 150 złotych. Nabywcy otrzymają też w prezencie wagę Huawei Scale 3 o wartości 149 zł oraz usługę, za sprawą której będą mogli w ciągu roku dokupić zagubioną słuchawkę za połowę ceny. Do zestawu można także dokupić za pół ceny wydłużoną o rok gwarancję oraz dodatkowy pasek do zegarka za 9,90 złotych.Poprosimy o więcej takich niesztampowych produktów.Źródło: Huawei