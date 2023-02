IKEA wprowadzi do sprzedaży inteligentny czujnik jakości powietrza

Oto Vindstyrka.



W sieci i z pomocą wielu różnych aplikacji można sprawdzić jakość powietrza w okolicy. Strony internetowe i aplikacje zbierają bowiem dane na temat jakości powietrza z całego szeregu stacji pomiarowych. Dane te dotyczą jednak jakości powietrza na zewnątrz. Trudno przewidzieć, jak jakość powietrza na zewnątrz przekłada się na jakość powietrza w mieszkaniu czy biurze.



Oczywiście, w budynkach można montować mierniki jakości powietrza. Wkrótce taki miernik będzie też można jednak kupić w sklepach IKEA. IKEA stworzyła bowiem własny inteligentny czujnik jakości powietrza. Rzecz jasna, jego nazwy nie odczytacie, ani nie wymówicie z łatwością, albowiem brzmi ona „Vindstyrka”.



Miernik jakości powietrza w sklepach IKEA

Vindstyrka ma współpracować z aplikacją mobilną PM2.5). WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że jest to najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka typ zanieczyszczeń atmosferycznych.



„Chociaż większość czasu spędzamy w pomieszczeniach, wielu z nas zapomina o zanieczyszczeniu powietrza wewnątrz budynków. Przyjmujemy za pewnik, że powietrze w naszych domach jest czyste, ale drobne codzienne czynności, takie jak gotowanie i sprzątanie, mogą przyczyniać się do złej jakości powietrza w takim samym stopniu, jak przemysł czy ruch uliczny. W przypadku Vindstyrka naszym celem było stworzenie przystępnego cenowo i wydajnego czujnika jakości powietrza, który pomoże naszym klientom zwiększyć świadomość o jakości powietrza w ich domach.” , powiedział Henrik Telander z IKEA.



