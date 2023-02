Konkurs: pielęgnuj polszczyznę z OPPO. Wymyśl nazwę kategorii pionowo składanych smartfonów

Przeciętny Polak zna 30 tysięcy słów. Powiedzcie mi zatem, dlaczego tak często sięgamy po zapożyczenia z języków obcych, zamiast tworzyć polskie, ładne odpowiedniki wyrazów obcojęzycznych? W 2023 roku nadal rozpoczynamy „weekend”, a nie na przykład „dwudzionek", a temperaturę mierzymy nie „ciepłomierzem” a „termometrem”. Nie inaczej jest w świecie nowych technologii, a firma OPPO wraz z czytelnikami czołowych redakcji technologicznych (w tym naszą) oraz widzami topowych kanałów technologicznych na YouTube, popularyzatorem wiedzy o języku polskim Maciejem Makselonem oraz pisarzem specjalizującym się w science fiction Michałem Cholewą, chce to zmienić... a kreatywne osoby nagrodzić.







Nadaj polską nazwę kategorii składanych smartfonów typu flip!

Flip. Tak z języka angielskiego zwykło się określać kategorię błyskawicznie zyskujących na popularności smartfonów z ekranami składanymi w pionie. Przedstawicielem tej rodziny jest m.in. OPPO Find N2 Flip, który ostatnio miał swoją globalną premierę i już wiemy, że będzie dostępny również w Polsce. Znacie słynne słowa Mikołaja Reja „Polacy nie gęsi, swój język mają"? Nazwy wymienionego tu smartfona OPPO nie zmienicie, ale w konkursie organizowanym przez nas, we współpracy z OPPO, możecie zmienić nazwę całej kategorii produktowej, w jakiej znajdzie się to i podobne urządzenia! Tak, OPPO szuka polskiego odpowiednika na kategorię składanych smartfonów typu flip. Warto wykazać się kreatywnością, bowiem nagrody są atrakcyjne.



„Przeciętna osoba wychowana w Polsce zna około trzydzieści tysięcy słów. W różnych słownikach znajdziemy ich nawet dwieście tysięcy. A język cały czas rozwija się i rośnie. Zanurzmy się w rodzimej obfitości, by odnaleźć nowości" - zachęca w swoim felietonie, przygotowanym specjalnie dla OPPO, Maciej Makselon, popularyzator wiedzy o języku polskim, nauczyciel akademicki oraz mówca TEDx. „Nie ma żadnych powodów, byśmy nie oddali się językowej rozpuście i – jeżeli tylko mamy ochotę – oswajali rodzimym słowem to, co obce” - dodaje.



Dlaczego nazywać smartfony „flipami", skoro można je nazwać, dajmy na to, „pionoskładofonami". Fatalny pomysł? Może, ale nazwa od razu wprost wskazuje na to, z jakim urządzeniem mamy do czynienia. Jestem przekonany co do tego, że podrzucicie lepsze propozycje - ułatwiające komunikację, pielęgnujące polszczyznę i jeszcze prostsze.



„Język na ogół zmierza do prostoty" - stwierdza Michał Cholewa, pisarz science fiction, dwukrotny Laureat Nagrody im. Janusza Zajdla za „Fortę” (2015r.) oraz opowiadanie „Ucieczka” (2022 r.). „Jeżeli jakieś słowo będzie trudne, zapewne zostanie szybko uproszczone, tak jak prawie nikt dziś nie mówi „automobil" czy „aeroplan". Język powinien być z grubsza zrozumiały dla odbiorcy” – dodaje w felietonie przygotowanym dla marki OPPO.



Konkurs: pielęgnuj polszczyznę z OPPO

Puść zatem wodze fantazji, zastanów się przez chwilę i odpowiedz w formularzu na pytanie konkursowe:



„Jak po polsku nazwiesz kategorię składanego telefonu typu flip?"



Pielęgnuj polszczyznę z OPPO



Na Twoje zgłoszenie czekamy do 23 lutego 2023 roku do godziny 9 rano. Wyniki ogłosimy do 28 lutego 2023 roku, a za najbardziej kreatywne nazwy kategorii pionowo składanych telefonów rozdamy nagrody:



1. miejsce: słuchawki OPPO Enco Air2 Pro + zbiór opowiadań „Echa” Michała Cholewy wraz z dedykacją autora + audiobook „Gambit” Michała Cholewy w formie kodu cyfrowego do wykorzystania do 30.06.2023r. na Audioteka.com;



2. miejsce: słuchawki OPPO Enco Buds2 + zbiór opowiadań „Echa” Michała Cholewy wraz z dedykacją autora + audiobook „Gambit” Michała Cholewy w formie kodu cyfrowego do wykorzystania do 30.06.2023r. na Audioteka.com;



3. miejsce: zbiór opowiadań „Echa” Michała Cholewy wraz z dedykacją autora + audiobook „Gambit” Michała Cholewy w formie kodu cyfrowego do wykorzystania do 30.06.2023r. na Audioteka.com.



W kolejnym etapie OPPO spośród propozycji nadesłanych w ramach konkursów organizowanych przez wybrane redakcje oraz YouTuberów technologicznych, konsultując się z Maciejem Makselonem oraz Michałem Cholewą, wybierze trzy propozycje. Finalna decyzja będzie należeć do Was! Marka na swoim Facebook’u zorganizuje głosowanie na nową nazwę kategorii pionowo składanych telefonów.



Regulamin konkursu znajdziecie



