Wiem, ile kosztuje produkcja iPhone 14 Pro Max. Będziesz zdumiony

Twarde dane.

Wszystko drożeje? Wcale nie

"W porównaniu z poprzednikiem, udział komponentów z grupy technologii odbierania sygnału w iPhone’a 14 Pro Max spadł do 13 procent z powodu spadku ich cen. Ta wynika m.in ze wzrostu popularności technologii komórkowej 5G"

Łączny koszt wyprodukowania urządzenia to nie tylko komponenty

iPhone 14 Pro Max 1 TB. | Źródło: mat. własnyPrzypominam, że w październiku ubiegłego roku firma Nikkei Research podawała, że komponenty wykorzystywane do produkcji iPhone 14 kosztują Apple aż 20 procent więcej od produkcji iPhone 13. Szacowano wtedy, że koszt produkcji iPhone 14 Pro Max to. W przypadku iPhone 13 Pro Max wyliczano go na 461 dolarów.Skąd takie rozbieżności? Otóż okazuje się, że niektóre podzespoły są... tańsze w produkcji.Ceny niektórych komponentów spadły w tym roku w porównaniu do roku ubiegłego.– czytamy w raporcie.iPhone 14 Pro Max 1 TB. | Źródło: mat. własny9to5mac zwraca uwagę na kilka ciekawych danych wyszczególnionych w raporcie. Czip Apple A16 Bionic kosztuje więcej o 11 dolarów od czipu poprzedniej generacji, czyli Apple A15 Bionic. Aż 20 procent wszystkich kosztów stanowią komponenty z grupy "przetwarzania danych". Udział komponentów projektowanych przez Apple wzrósł i wynosi już 22 procent kosztów materiałów wykorzystanych do produkcji urządzenia. Gdyby flagowce Apple nie obsługiwały 5G 6 GHz, ich koszt produkcji spadłby aż oWszystko powyższe daje odpowiedź na pytanie o to, dlaczego iPhone 14 Pro Max wcale nie podrożał w Stanach Zjednoczonych. Apple wzięło marginalny wzrost kosztów produkcji na siebie. Nic dziwnego, bowiem firma mogła sobie na to pozwolić. Apple nie ujawnia swoich marż, ani kosztów produkcji w przeliczeniu na każde urządzenie, ale podaje ogólnądla swoich produktów. Na przykład w I kwartale 2023 roku Apple przekazało, że marża brutto wyniosła 37 procent. Ta liczba jest od lat bardzo podobna, a historycznie wykazywane były bardzo rzadkiej od niej odchylenia.W przypadku podwyżek cen w Polsce winić możemy przede wszystkim znaczną zmianę kursu dolara. Czy gdy kurs spadnie, ceny w Polsce spadną? Trudno powiedzieć.Pamiętajcie, że o ile koszt materiałów wykorzystanych do produkcji iPhone 14 Pro Max wynosi ok. 464 dolary, to producent do ceny musi doliczyć także inne koszty. Jakie? Ot, choćby projektowania, tworzenia technologii, utrzymania fabryk, logistyczne i wiele, wiele innych...Jeśli marża Apple wynosi w przypadku iPhone 14 Pro Max 128 GB ok. 37 procent, to znaczy, że Apple wydaje na produkcję łącznie 692 dolary. Skoro same podzespoły kosztują ok. 464 dolary, oznacza to, iżstanowią dodatkowe koszty po stronie Apple.Źródło: Counterpoint Research via 9to5mac