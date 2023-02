Tania elektronika od jutra w Lidlu. Ostatni produkt Cię zaskoczy

Nowa gazetka to raj dla poszukiwaczy okazji.

Tania elektronika w Lidlu - 13.02

W ramach naszego cyklu o najciekawszych produktach na wyprzedażach w polskich supermarketach tym razem przyglądamy się temu, co do zaproponowania ma sieć sklepów Lidl. Najnowsza gazetka Lidla obowiązująca od poniedziałku 13.02 to zatrzęsienie interesujących promocji na elektronikę użytkową, elektronarzędzia, urządzenia kuchenne oraz całą masę innych gadżetów. Oto najlepsze oferty z gazetki Lidla.Już od poniedziałku 13.02 w sklepach Lidl pojawią się urządzenia marki SilverCrest, które pomogą przygotować szybki posiłek. 79,90 złotych kosztujez 6-stopniowym regulatorem przyrumienienia i funkcją rozmrażania pieczywa. Na 179 złotych (zamiast 229 zł) wycenionoz obudową z powłoką ze stalli szlachetnej.za 54,90 złotych to propozycja dla ambitnych kucharzy, lubiących precyzyjnie odmierzać składniki.