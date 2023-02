Karta graficzna Intel Arc A750 za połowę ceny. I tak jej nie kupisz

A może jednak?

Sprawdź też:

Intel Arc A750 za połowę ceny

Gracze kochają procesory komputerowe marki Intel, czego jednoznacznie dowodzą dane sprzedażowe. Znacznie mniejszą estymą darzą natomiast pierwszą generację kart graficznych Intel Arc , które od dnia swojego debiutu zmagają się z licznymi problemami. Wprawdzie wydano już kilka znaczących aktualizacji sterowników, ale działanie urządzeń konkurujących z rozwiązaniami firm NVIDIA i AMD mówiąc delikatnie nadal pozostawia sporo do życzenia. Sprzedaż w związku z tym idzie przeciętnie do tego stopnia, że jeden z modeli można kupić za połowę ceny. Teoretycznie.to karta graficzna konkurująca z układami NVIDIA GeForce RTX 3060, RTX 2060 oraz AMD Radeon RX 6600 i RX 6650 XT. Jej sugerowana cena detaliczna wynosi 289 dolarów, co w Polsce przekłada się na ceny rzędu około. Zainteresowanie kartami jest umiarkowane, ale zapewne wzrosłoby, gdyby wszędzie sprzedawano je w tak niskiej cenie, w jakiej sprzedaje się ją teraz w Japonii.W Japonii kilku sprzedawców pozbywa się Intel Arc A750 w cenie o blisko 50 procent niższej od sugerowanej. Intel Arc A750 Limited Edition (21P02J00BA) sprzedawane są 19 800 jenów, czyli za równowartość około. W tej cenie taka karta to niemały rarytas... o ile ktoś ma cierpliwość do wciąż kapryśnego działania tych urządzeń.W ramach wyprzedaży każdy może kupić tylko jedną kartę, co ma zapobiec zjawisku masowego wykupowania produktów i późniejszym odsprzedawaniu ich w wyższej cenie.Intel Arc A750 nie jest złą kartą do zabawy w rozdzielczości 1080p i 1440p, ale przegrywa z konkurencją stabilnością pracy. Niektóre mniej znane gry potrafią działać w zaskakująco niskim klatkarzu. W innych wyświetlane są od czasu do czasu artefakty graficzne lub aplikacje po prostu wyłączają się. W cenie 650 złotych... da się przymknąć na to oko.Obawiam się, że taka promocja na Intel Arc A750 w Polsce po prostu nie będzie miała miejsca. Koszt sprowadzenia karty z Japonii jest oczywiście zdecydowanie zbyt wysoki, aby to się opłacało, no chyba, że macie tam kogoś znajomego, kto przywiezie Wam urządzenie w walizce.Źródło: Twitter