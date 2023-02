Powstał iPhone z USB-C i złączem Lightning

Modder wyprzedził Apple.

iPhone z USB-C i złączem Lightning

Someone has modded an iPhone to have BOTH Lightning and USB-C ports ‼️



Full video: https://t.co/lr7q8jTq5j pic.twitter.com/3aiMZMZdYU — AppleTrack (@appltrack) February 11, 2023

Apple w październiku ubiegłego roku potwierdziło, że kolejny iPhone zostanie wyposażony w port USB-C . Nie jest to wcale dobra wola Apple, a reakcja na zatwierdzoną przez Unię Europejską dyrektywę dotyczącą zunifikowanego standardu ładowarek . Przypominam, że od 2024 roku ładowanie urządzeń takich jak m.in. smartfony, tablety, myszki bezprzewodowe i konsole do gier, będzie musiało odbywać się za pośrednictwem złącza w tym standardzie. Pierwszy iPhone z USB-C już powstał , a stworzył go jeszcze w 2021 roku pewien youtuber. Teraz kolejny postanowił zmodyfikować iPhone'a tak, aby dysponował dwoma portami na raz.Koreański youtuber prowadzący kanał o nazwie plac zabaw bogów (kor. sindeul-ui nol-iteo) zmodyfikował iPhone'a 12 mini w taki sposób, aby był wyposażony w dwa w pełni funkcjonalne porty. Obok złącza Lightning zagościło tym sposobem USB-C.Po co w smartfonie aż dwa pełniące tę samą funkcję złącza? Nie wiadomo. Aby osiągnąć swój cel, mężczyzna rozebrał iPhone'a na czynniki pierwsze, wyciął otwór w dolnej ramce urządzenia, dodał port USB-C i podłączył go do istniejącego układu. Tajemnicą zostaje to, w jaki sposób zmodyfikował oprogramowanie. Na dłuższym nagraniu widać, że iTunes poprawnie odczytuje obecność przewodu wpiętego w port USB-C.Po co to wszystko? Dla zabawy. Nie za każdym majsterkowaniem musi stać przecież jakaś wyszukana przyczyna.Źródło: Youtube