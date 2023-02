Testujemy PlayStation VR2. Unboxing i pierwsze wrażenia

Długo oczekiwany egzemplarz recenzencki PlayStation VR2 wreszcie dotarł do naszej redakcji. Urządzenie zostało dostarczone przez PlayStation na czas testów, a w tym artykule skupimy się na unboxingu. W kolejnych materiałach będziemy mogli podzielić się wrażeniami na temat użytkowania zestawu.Mamy 2023 rok wiec Sony musiało stworzyć wystarczająco nowoczesny sprzęt, który będzie wspierany przez najbliższe lata razem z konsolą. Fanom wirtualnej rzeczywistości marzą się całkowicie bezprzewodowe zestawy, ale to na razie śpiew przyszłości. Mimo wszystko, PSVR2 nie rozczarowuje pod względem łączności - producent postawił na jeden przewód więc znacząco ograniczono problem plątania się kabli.W pudełku PlayStation VR2 znajdziemy gogle do wirtualnej rzeczywistości z przewodem USB-C (nie jest odpinany), dwa kontrolery PlayStation VR2 Sense, przewód USB-C do ładowania kontrolerów oraz słuchawki z zestawem wkładek dousznych. Jest też oczywiście instrukcja obsługi. Otrzymujemy zatem kompletny zestaw, gotowy do podłączenia.

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, okres premierowy)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy Labs)

Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios, okres premierowy)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, okres premierowy)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (przez darmową aktualizację do wersji GT7 na PS5)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy Labs)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, zakup obejmuje wersje PS VR i PS VR2)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., free PS VR2 upgrade)

No Man’s Sky (Hello Games, okno premierowe)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, darmowa aktualizacja)

Puzzling Places (Realities.io, darmowa aktualizacja)

Resident Evil Village (Capcom, poprzez darmową aktualizację do wersji PS5 gry RE Village)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition (ILMxLAB)

Synth Riders (Kluge Interactive, free upgrade)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect: Connected (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, okno premierowe)

Vacation Simulator (Owlchemy Labs)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, darmowa aktualizacja)

PlayStation VR2 - cena i dostępność

Najważniejsze funkcje oraz możliwości PlayStation VR2 możecie zobaczyć na niedawno publikowanym zwiastunie.Moje pierwsze doświadczenia z PlayStation VR2 są bardzo pozytywne. Cieszy uproszczona konstrukcja względem pierwszej generacji oraz łatwość użytkowania. To może być klucz do sukcesu i popularyzacji wirtualnej rzeczywistości na konsolach. Oczywiście sam sprzęt może być doskonały, ale prawdziwą “robotę” zrobi przede wszystkim bogata biblioteka gier.Sony opublikowało niedawno listę gier na okno premierowe PlayStation VR2. To tytuły, które trafią na platformę PS VR2 w ciągu pierwszego miesiąca od dnia premiery. Producent zapewni graczom dostęp do biblioteki ponad 30 tytułów. Będą to między innymi: Horizon Call of the Mountain, No Man's Sky czy Resident Evil Village. W dniu premiery pojawi się również darmowa aktualizacja dla Gran Turismo 7.PlayStation VR2 pojawi się w polskich sklepach 22 lutego w cenie 2999 zł, a zamówienia przedpremierowe ruszyły już dziś w wybranych sklepach:Źródło: własne / Sony