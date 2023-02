Xiaomi zrobi Ci makijaż za darmo. Ma też inne niespodzianki na Walentynki

Nie musisz być zakochany.

Walentynki z Xiaomi w salonach Xiaomi Store

Promocje Xiaomi na Walentynki

Donosiliśmy Wam już o walentynkowych promocjach firm Huawei Motorola , teraz czas na Xiaomi. Okolicznościowe rabaty będą obowiązywały od 10 do 14 lutego włącznie, ale już w najbliższy weekend 10-11 lutego w firmowych salonach Xiaomi Store Galerii Katowice oraz w warszawskich centrach handlowych: Westfield Arkadia, Galeria Młociny, Westfield Mokotów czekają specjalne atrakcje.Niemałą niespodziankę walentynkową przygotowało Xiaomi z myślą o paniach. W wymienionych wyżej Xiaomi store panie będą mogły zrobić sobie okolicznościowy makijaż w wybranych godzinach od 15:00 do 20:00 w piątek i od 13:00 do 18:00 w sobotę. Uprzedzam pytanie: nie wiem czy panowie też, ale pewnie tak. ;)Dodatkowo, będzie można zagrać w rzutki i zdobyć upominek - niespodziankę. To nie wszystko. Dla odwiedzających sklepy Xiaomi przygotowano też quizy z nagrodami. Pamiątkowe zdjęcia na miejscu wykonywane będą na zdjęciu smartfonem Xiaomi i drukowane na przenośnej drukarce do zdjęć XiaomiZ okazji Walentynek Xiaomi przygotowało łącznie pięć okazji.Przede wszystkim, kupując parę słuchawek, drugą parę otrzyma się za darmo. To niewielkie słuchawki TWS, wytrzymujące nawet 7 godzin na jednym ładowaniu, z etui ładującym wydłużającym ten czas do 32 godzin i to z aktywnym ANC. Cena Xiaomi Buds 3 to 499 złotych - w tej cenie kupujący otrzyma dwie pary urządzeń.Kolejna z promocji dotyczy, dostępnej za 379 złotych zamiast 449 złotych. Urządzenie pozwoli przyrządzać szybko i z łatwością zdrowe dania z minimalną ilością tłuszczu - nie tylko frytki!Następna z promocji obejmuje. Kupujący w cenie 600 złotych kupią dwie sztuki takich urządzeń. Poza promocją cena jednej sztuki w sklepie Xiaomi to 549 złotych.Zaledwie 80 złotych kosztowały będą dwa głośniki. To naprawdę przyzwoita cena za kompaktowy, odporny na zachlapania głośnik Bluetooth z mikrofonem. Można go łatwo przypiąć np. do plecaka. Cena regularna to 69 złotych.Ostatnia z okazji dotyczy smartfonów. Przy zakupie dowolnego urządzenia sprzęt AiOT kupi się z 5-procentowym rabatem - telewizor, czajnik, zamek w drzwiach - dowolny sprzęt. Zniżka nie kumuluje się z wcześniej wymienionymi promocjami.Źródło: Xiaomi