Ten smartfon naładujesz w 10 minut. Ile cykli ładowania wytrzyma realme GT Neo 5?

realme GT Neo 5 z ładowaniem o mocy 240 W

realme GT Neo 5: co warto wiedzieć?

Pełna specyfikacja realme GT Neo 5 ujawniona została kilka dni temu, ale dopiero teraz odczekaliśmy się oficjalnej premiery urządzenia. Co prawda, sprzęt pokazano w Chinach i na globalny debiut będziemy musieli jeszcze poczekać, ale już teraz wiemy, że jest to naprawdę ekscytujący smartfon.realme GT Neo 5 to pierwszy na świecie telefon w masowej produkcji, który wyposażono w funkcję ładowania baterii. Smartfon wyposażono ponadto w ciekawy system oświetlenia RGB, który znajduje się na tylnej obudowie.Francis Wong, dyrektor generalny realme Europe, przy okazji potwierdził, że telefon trafi na rynek globalny: pod nazwąNajnowszy flagowiec realme posiada baterię o pojemności, której długowieczność potwierdza certyfikat TÜV Rheinland. Według producenta, to gwarancja na ponad 80% pojemności baterii po cyklu. Zakładając, że telefon będziemy ładować codziennie, żywotność powinna być zachowana przez ponad 4 lata.Smartfon posiada trzy wyróżniające się w branży technologie ładowania: architekturę, niestandardowy kabel ładujący 12A oraz pierwszą na świecie, podwójną mini ładowarkęJak szybie jest ładowanie w realme GT Neo 5? Telefon zostanie naładowany od 1% do 100% w dziewięć i pół minuty, a w cztery minuty uzupełnimy baterię do połowy.Smartfon napędzany jest przez flagowy procesor, a na chińskim rynku pojawił się w dwóch wersjach: 16 GB/256 GB oraz 16 GB/1 TB.Sprzęt wyróżnia się pulsacyjnymumieszczonym na tylnej obudowie. Przez przezroczyste okno użytkownicy mogą zobaczyć metalową płytkę procesora z dedykowanym projektem logo, część płyty głównej, czujnik NFC oraz pierścień oświetleniowy RBG w kształcie litery C. System oświetlenia można regulować i dostosowywać do własnych potrzeb.realme GT Neo 5 w pełnej okazałości oraz jego unboxing możecie zobaczyć na poniższym materiale wideo z kanału Trendy Tech Review.Smartfon wyceniono naza najtańszą wersję. Warto też wspomnieć, że na rynku chińskim zadebiutowała też wersja z nieco wolniejszym, ale wciąż imponującym ładowaniem o mocy 150 W.Źródło: realme