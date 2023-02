Walentynki z Motorola. Smartfony za połowę ceny

Kusząca promocja.

Zbliżające się Walentynki to okazja dla mnóstwa producentów do kuszenia konsumentów atrakcyjnymi wyprzedażami. Swoją promocję z okazji Dnia Zakochanych uruchomiła już firma Huawei , a teraz dołącza do niej m.in. Motorola. Trzeba przyznać, że lubiana marka się postarała, bowiem do każdego zakupionego smartfona dołącza drugi za... połowę ceny.Z myślą o wszystkich zakochanych i... niezakochanych firma Motorola przygotowała walentynkową promocję. Zakup smartfonów Motorola Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion lub Edge 30 Ultra premiowany jest możliwością kupna modelu. Przyznam szczerze, że każde z tych urządzeń zrobiło na mnie pozytywne wrażenie w dniu premiery.

Źródło: Motorola Motorola Edge 30 Ultra to smartfon z 6,67-calowym ekranem pOLED Endless Edge o jasności szczytowej ok. 1200 nitów i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz. O jego wydajność dba układ Snapdragon 8+ Gen 1 oraz w polskim wariancie aż 12 GB pamięci RAM LPDDR5. Użytkownik do dyspozycji dostaje 256 GB szybkiej pamięci w standardzie UFS 3.1. Ładowanie? 125 W!

Motorola Edge 30 Ultra. | Źródło: mat. własny Motorola Edge 30 Fusion to wydajny układ Snapdragon 888+ 5G, 8 GB pamięci RAM LPDDR5 i 128 GB pamięci masowej na dane. Na froncie umieszczono 6.55-calowy ekran Endless Edge, a za zasilanie odpowiada bateria 4400 mAh wspierająca ładowanie TurboPower 68 W. Obudowa jest naprawdę lekka, bowiem przy wymiarach 158.48 x 71.99 x 7.45 mm waży zaledwie 175 gramów. Obudowa ma certyfikat IP52.Motorola Edge 30 Fusion. | Źródło: mat. własny Motorola Edge 30 Neo dostępna jest w czterech modnych kolorach stworzonych we współpracy z organizacją Pantone. Wyposażono go w 6,28-calowy ekran pOLED o częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 120 Hz. Moc obliczeniową zapewnia tu układ Snapdragon 695 5G oraz 8 GB pamięci RAM. Użytkownik otrzymuje 128 GB przestrzeni na dane. Urządzenie zasilane baterią o pojemność 4020 mAh wspiera szybkie ładowanie z mocą 68 W (przewodowe) oraz bezprzewodowe ładowanie 5 W. Obudowa ma certyfikat wodoszczelności IP52. Smartfon o wymiarach 152.9 x 71.2 x 7.75 mm waży zaledwie 155 gramów.Motorola Edge 30 Neo. | Źródło: mat. własnyPromocja walentynkowa I Edge You obowiązuje do 14 lutego - do końca dnia lub do wyczerpania zapasów. Co ważne, jest dostępna wyłącznie w sieci sprzedażyZachęcamy do prześledzenia cen wszystkich smartfonów także w innych sklepach. Może się okazać, że poza promocją dwa modele wyżej wymienionych urządzeń da się jednak kupić taniej. :)Źródło: Motorola