Cena iPhone'a jest niska. Mógłby być jeszcze droższy

Tak rzecze ekspert.

W jednej z moich publikacji na temat smartfonów Apple iPhone pisałem, że cena ich zakupu jest relatywnie wysoka, ale urządzenia te świetnie trzymają wartość, co pozwala je później odsprzedać z niewielką stratą. Z resztą, na tle konkurencji smartfony Apple robią się coraz... tańsze. Wystarczy zerknąć na to, jak mocno ceny serii Galaxy S23 podniósł Samsung - a to tylko jeden z przykładów. Teraz CEO Apple Tim Cook stwierdził, że ludzie są skłonni płacić za iPhone'y jeszcze większe pieniądze.Cena najdroższego modelu iPhone’a wzrosła od 2009 roku o ponad połowę, po uwzględnieniu inflacji – z 962 dolarów (699 dolarów zabez uwzględnienia inflacji) do 1600 dolarów ( iPhone 14 Pro Max 1 TB , kosztujący w Polsce 10499 złotych). Dyrektor generalny Apple, Tim Cook, nie wydaje się być zaniepokojony wzrostem cen. Wręcz przeciwnie. Twierdzi, że konsumenci są skłonny płacić więcej za te urządzenia. Zapomina chyba jednak o tym, że nie wszyscy na świecie płacą za nie w dolarach i że nie każda waluta ma taką samą siłę nabywczą jak dolar w Stanach Zjednoczonych.

Ceny produktów Apple budzą wątpliwości nie tylko w Polsce

iPhone 3GS z 2009 roku. | Źródło: ApplePodczas czwartkowej rozmowy z inwestorami Tim Cook powiedział, że wierzy, że odbiorcy są skłonni zapłacić więcej, ponieważ telefony Apple stały się integralną częścią ich życia. "Myślę, że ludzie są naprawdę skłonni zrobić wiele, aby otrzymać najlepsze, na co mogą sobie pozwolić w tej kategorii" - powiedział, odpowiadając na pytanie, czy rosnąca średnia cena sprzedaży w ciągu ostatnich kilku lat jest aby na pewno "zrównoważona".Dyrektor generalny Apple odpowiadał na pytania związane przede wszystkim z kwartalnym raportem Apple, który nie spełnił oczekiwań inwestorów. Odnotowano pierwszy od 2019 roku spadek zysków ze sprzedaży w ujęciu rok do roku - o 5% do 117,1 miliarda dolarów.Ceny produktów Apple w Stanach Zjednoczonych stały się obiektem dość szerokiej krytyki w 2018 roku, kiedy to The Washington Post zwrócił uwagę, że rosną one znacznie szybciej od inflacji.W Polsce podrożała ostatnio nawet ściereczka do czyszczenia Apple . | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuJedynym nowym smartfonem Apple sprzedawanym taniej od poprzednika był iPhone 12 Pro Max. Kosztował on 1399 dolarów, czyli o 100 dolarów mniej niż iPhone 11 Pro Max.Źródło: BI