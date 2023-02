Huawei Watch Buds to zegarek skrywający słuchawki. Może być Twój za złotówkę

Interesujący sprzęt.

Huawei przygotowuje się do premiery szalenie nietuzinkowego urządzenia. Już 15 lutego w Polsce zobaczymy smartwatch Huawei Watch Buds, we wnętrzu którego znalazło się miejsce na... słuchawki. Producent zapowiada ten sprzęt jako smartwatch 2 w 1, organizując jednocześnie konkurs.O słuchawkach Huawei Watch Buds wiemy na razie niewiele. Zdjęcie zdradza, że ekran inteligentnego zegarka podnosi się, a w środku obudowy znalazło się miejsce dla minimalistycznych słuchawek. Zapewne smartwatch będzie pełnił rolę swoistego etui ładującego słuchawki. Ciekaw jestem, jak prezentowała się będzie długość czasu działania na baterii tak zegarka, jak i tak niewielkich słuchawek.Konkurs Huawei potrwa od 8 do 14 lutego na oficjalnej stronie Huawei pod tym adresem. Aby wziąć w nim udział należy wykonać zadanie konkursowe. Brzmi ono: "Opisz wymyślone urządzenie 2 w 1, które zmieniłoby Twoje codzienne życie".Na zwycięzców czekają:Kupony konkursowe będą ważne do 19 marca 2023 roku i nie będą łączyć się z kodem rabatowym za subskrypcję newslettera.Źródło: Huawei