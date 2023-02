OnePlus 11 - pierwsze wrażenia. Przepis na udanego flagowca

OnePlus 11 - pierwsze wrażenia

Zakrzywiony ekran z LTPO 3.0

Wydajność i oprogramowanie

Aparat Hasselblad 3. generacji

Dziś podczas specjalnego eventu marka OnePlus zaprezentowała nowe produkty - smartfon OnePlus 11 5G oraz słuchawki. Urządzenia trafiły do naszej redakcji przedpremierowo więc już teraz mogę podzielić się z Wami moim przemyśleniami na ich temat.Na przestrzeni ostatnich lat z urządzeń OnePlus korzystałem wielokrotnie, najdłużej z modelu 9 Pro , który było moim głównym smartfonem przez ponad pół roku. Sprzęt z 2021 roku miał praktycznie wszystkie cechy flagowca, a producent zaimplementował nawet ładowanie bezprzewodowe oraz standard wodoszczelności IP68. Wszystko to okupione została dość wysoką ceną, która mogła zniechęcić fanów marki kierujących swoje upodobania w stronę urządzeń o flagowych podzespołach za rozsądne pieniądze. W końcu na haśle “pogromca flagowców” marka OnePlus przez wiele lat budowała swój PR.Tegoroczny OnePlus 11 to częściowy powrót do korzeni. Owszem, to nadal smartfon za ponad 4000 zł, ale jak na dzisiejsze standardy, gdzie flagowce kosztują nawet grubo ponad 6000 zł, cena wydaje się rozsądna. Jednocześnie producent nie oszczędzał na jakości wykonania czy wydajności, rezygnując z kilku mniej pożądanych funkcji.Czy w ten sposób udało się stworzyć idealne zbalansowane urządzenie, które skradnie serca fanów marki? Sprawdźmy.Smartfon trafił do sprzedaży w 2 wersjach - zielonej (Eternal Green) oraz czarnej (Titan Black), ta druga (którą otrzymałem do testów) charakteryzuje sięJakość wykonania OnePlus 11 absolutnie nie odstaje od innych urządzeń z tego pułapu cenowego. Od razu po wyjęciu z pudełka czuć jakość i. Właśnie takich doznań spodziewałem się po smartfonie reklamowanym jako flagowiec.Wymiary obudowy wynoszą 163.1 mm × 74.1mm × 8.53 mm, a całość waży 205 gramów. Gabaryty nie są zaskoczeniem, flagowiec z ekranem o przekątnej 6,7” do najmniejszych nie należy, ale otrzymujemy za to duży i wyrazisty wyświetlacz.Ramka urządzenia została zagięta na bokach, a połączenie metalu i szkła wygląda naprawdę gustownie. Plecki OnePlus 11 Titan Black pokryto matowym szkłem Corning Gorilla Glass 5. Lekko chropowata struktura jest bardzo, a w dodatku poprawia chwyt i nie zbiera odcisków palców.Na prawej krawędzi na wysokości wyspy aparatów znajdziemyczyli fizyczny przełącznik trybów systemowych (tryb cichy, wibracje, dzwonek). Proste, ale szalenie użyteczne rozwiązanie.Zestaw aparatów umieszczono w tzw. pierścieniu, a całość sygnowana jest logo marki. Podoba mi się płynne połączenie pierścienia z resztą obudowy, ale oczywiście design całej obudowy każdy może ocenić indywidualnie.Podsumowując, OnePlus 11 to kawał solidnie wykonanej elektroniki, a wyróżnikiem jest tutaj wspomniany już “Alert slider”, który jest rzadkością na rynku smartfonów z Androidem.Producent postawił na 6.7-calowy panel2K 120 Hz. Szczytowa jasność wynosi 1300 nitów, nie zabrakło wsparcia dla Dolby Vision i HDR 10+. Najważniejszym “ficzerem” jest natomiast technologia, która zapewnia inteligentne dostosowywanie odświeżania ekranu od 1 do 120 Hz.Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do ekranu, oferuje on piękne kolory, dobrą jasność, a przede wszystkim genialną płynność dzięki wspomnianej już technologii LTPO 3.0. Smartfon wziąłem ze sobą na słoneczną Gran Canarię, a jego obsługa w pełnym słońcu nie stanowiła żadnego problemu.Nie zabrakło też czytnika linii papilarnych wbudowanego w ekran. Nie jest umieszczony zbyt nisko więc w moim przypadku nie mogę narzekać na komfort odblokowywania.Doskonałym uzupełnieniem ekranu, który świetnie nadaje się do korzystania z multimediów są głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos. Grają głośno i czysto z lekko wyczuwalnym basem, ale to nadal głośniki w smartfonie.Zawsze doceniałem markę OnePlus za dobre i szybkie oprogramowanie bez zbędnych dodatków. Na szczęście producent wciąż koncentruje się na tym aspekcie, a nawet idzie o krok dalej.OnePlus 11 jest szalenie szybki, animacje działają doskonale,. Na co dzień korzystam z iPhone’a 14 i zdecydowanie czuć różnicę na korzyść OnePlusa. Po części jest to zasługa również wyższej częstotliwości odświeżania ekranu.Codzienne korzystanie z omawianego modelu to czysta przyjemność. Na pochwałę zasługuje nie tylko wydajność, ale i system chłodzenia. O moc obliczeniową dba najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , a o szybkie uruchamianie aplikacji najszybsza dostępna pamięć na dane w standardzie. Oczywiście urządzenie wspiera łączność 5G oraz zapewnia wsparcie dla szybkiego Wi-Fi.Ogromnym atutem OnePlus 11 jest deklarowane, długie wsparcie związane z aktualizacjami oprogramowania. To ukłon w stronę osób, które nie lubią co rusz wymieniać swoich smartfonów, a korzystają z nich przeważnie przez kilka lat. Producent deklaruje ażz nakładką OxygenOS. Co więcej, łatki bezpieczeństwa będą pojawiać się przez. Jestem pod wrażeniem, bowiem w świecie Androida taka polityka jest czymś niespotykanym.Sprzęt posiada też, co oznacza, że przez 4 lata powinien działać tak szybko, jak po wyjęciu z pudełka. W tym momencie trudno sprawdzić, czy deklaracje te pokrywają się z rzeczywistością.Możliwości fotograficzne urządzeń OnePlus stały zawsze na niezłym poziomie, ale nigdy nie przewyższały one znacznie droższych flagowców. Wraz z premierą OnePlus 11 otrzymujemy, który powinien zapewnić naprawdę wysoką jakość zdjęć z użyciem trzech wszechstronnych obiektywów.Na pokładzie znajdziemy obiektyw główny, 50 Mpx, f/1,88, matryca 1/1,56’’ z OIS + EIS, który potrafi nagrywać wideo w jakości 8K/24 fps. Obiektywz autofokusem (SONY IMX581m 48 Mpx, f/2,2, matryca 1/2’’, FOV 114,5°) jest kolejnym elementem układanki. Zestaw zamyka trzecie oczko czyli(32 Mpx, f/2,0, matryca 1/2,74’’, autofokus, zoom optyczny 2x).Cieszę się, że producent postawił na dedykowany aparat portretowy. Co więcej, wszystkie 3 aparaty są w pełni funkcjonalne i dają sporą wszechstronność.