Ależ to jest smartfon! OnePlus 11 zaprezentowany. Tyle kosztuje w Polsce

Flagowiec jak się patrzy.

Koniec tajemnic. W trakcie dzisiejszego eventu ma miejsce światowa premiera smartfona OnePlus 11 oraz słuchawek OnePlus Buds Pro 2. Flagowe urządzenia debiutują także w Polsce, w związku z czym poznaliśmy nie tylko ich specyfikację na naszym rynku, ale także ceny. OnePlus 11 to naprawdę interesujący flagowiec, stanowiący ciekaweą kontrę dla nierzadko nudnawych i powtarzalnych smartfonów konkurencji.OnePlus 11 wykorzystuje 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1440x3216 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz, produkcji Samsunga. Co ważne, adaptacyjna częstotliwość odświeżania działa tu w szerokim zakresie 1-120 Hz. Jest też always on display 1 Hz, obsługa Dolby Vision i HDR. Ekran jest lekko zakrzywiony i prezentuje się naprawdę ładnie, pokrywając 92,7% frontu urządzenia.O wydajność OnePlus 11 dba flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, współpracujący z 8/12/16 GB pamięci LPDDR5X oraz 128/256/512 GB szybkiej pamięci na dane UFS 4.0. Głośniki stereo wspierają tu standard Dolby Atmos. Czytnik linii papilarnych? Tak, w ekranie.Na miłośników fotografii mobilnej czeka doprawdy zacny zestaw aparatów. OnePlus po raz kolejny współpracował w tej kwestii z firmą Hasselblad. OnePlus 11 oferuje trzy aparaty tylne:OnePlus 11 to także obsługa 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC i systemów satelitarnych GPS, Galileo, Beidou, GLONASS i QZSS.Ku uciesze miłośników marki, na swoje miejsce wrócił trójpozycyjny fizyczny przełącznik, pozwalający szybko wyciszyć wibracje i dźwięki, zostawić włączone tylko wibracje lub aktywować i dźwięk i wibracje. Dobre wieści dotycząca także baterii. OnePlus 11 ma baterię o pojemności 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC z mocą aż 100 W. I tak, ładowarka jest w zestawie. Smartfon waży 205 gramów. Smarton pracuje pod kontrolą nakładki OxygenOS 13, bazującej na Androidzie 13.Cena OnePlus 11 w Polsce wynosi:

Słuchawki OnePlus Buds Pro 2

OnePlus 11 5G 8/128 - 4199 złotychOnePlus 11 5G 16/256 GB - 4599 złotychOnePlus Buds Pro 2 to owoc współpracy marki OnePlus i firmy Dynaudio. Słuchawki mają naprawdę stylowy wygląd, podobnie jak etui ładujące dodawane w zestawie. Jak na słuchawki dokanałowe z górnej półki przystało jest tu obecna inteligentna technologia redukcji szumów (ANC) o skuteczności 48 dB. Inteligentna, czyli dopasowująca swoje działanie do warunków akustycznych, panujących wokół użytkownika.Uwagę audiofili oprócz ANC i dźwięku przestrzennego Spatial Audio powinny zwrócić przetworniki. Pierwszy, dynamiczny, o rozmiarze 11 mm oraz drugi, mniejszy, 6 mm z płaską membraną, dbają o odpowiednią separację tonów i szerokość sceny dźwiękowej. Każda słuchawka ma masę jedynie 5 gramów, a etui ładujące ok. 37 gramów.Jakie kodeki obsługują OnePlus Buds Pro 2? Oprócz SBC i AAC na liście są LC3 i LHDC 5.0. Łączność zapewnia technologia Bluetooth 5.3.Czas pracy na baterii sięga nawet 39 godzin. To oczywiście czas łączny działania słuchawek przy wyłączonym ANC i opcji doładowywania ich poprzez baterię w etui. To doprawdy sporo. Producent mówi też 5,5 godzinach działania z ANC i bez doładowywania z etui. To równie imponujący wynik.Słuchawki OnePlus Buds Pro 2 kosztują 889 złotychŹródło: mat. wlasny