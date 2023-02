Nowe POCO X5 i X5 Pro już w Polsce. Niejeden się w nich zakocha

Garść fajnych nowości.

POCO X5 Pro 5G i POCO X5 5G - premiera

POCO X5 Pro 5G i POCO X5 5G - ceny w Polsce

Podczas gdy największe emocje wśród maniaków nowych technologii budzą przede wszystkim premiery flagowych smartfonów takich jak Apple iPhone 14 Samsung Galaxy S23 czy też OnePlus 11 , w Polsce konsument kupuje głównie znacznie tańsze urządzenia. Jednymi z popularniejszych są oczywiście smartfony Xiaomi oraz należącej do tego producenta marki. Miło nam poinformować, że POCO zaprezentowało dziś nowe, interesujące średniopółkowceoraz. Da się je już kupić w naszym kraju.Smartfony marki POCO to sprzęt dla osób szukających telefonu spod znaku "tanio i dobrze". Obie nowości zwracają uwagę nie tylko efektownym wyglądem, ale także obsługą 5G, pojemną baterią i niezłym ekranem.to niewiele droższe z urządzeń, wyposażone w ekran AMOLED DotDisplay o przekątnej 6,67-cala, rozdzielczości 1080x2400 pikseli, odświeżaniu obrazu 120 Hz i jasności do 1200 cd/m2 (700 cd/m2 to jasność typowa). Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 5.POCO X5 Pro 5G. | Źródło: POCOO wydajność POCO X5 Pro 5G dba układ Snapdragon 778G z grafiką Adreno 642L oraz 8 GB pamięci LPDDR4X. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji 256 GB pamięci w standardzie UFS 2.2 i miejsce na kartę pamięci o pojemności do 1 TB.POCO X5 Pro 5G. | Źródło: POCONa miłośników fotografii mobilnej czekają aparaty:- główny (matryca 1/1.52 cala)- ultraszeroki kąt (120 st.)- makro (f/2.4)16 MP (f/2.4)Sprzęt zasilany baterią o pojemności 5000 mAh wspiera szybkie ładowanie 67 W. Ładowarka na szczęście jest w zestawie. Nie zabrakło głośników stereo, NFC, Wi-Fi 6 nadajnika IR, czytnika linii papilarnych, a nawet złącza jack 3.5 mm. POCO X5 Pro 5G ma wymiary 162,91 x 76,03 x 7,9 mm i masę 181 gramów.Tańszyto ekran o niższej jasności szczytowej 900 cd/m2 (szczytowo 500 cd/m2) i ładowaniu 33 W. Mocy obliczeniowej dostarcza mu nieco słabszy układ Snapdragon 695 z grafiką Adreno 619. Nieco inne są też wymiary (165,88 x 76,21 x 7,98 mm) i zestaw aparatów:- główny (f/1.8)- ultraszeroki kąt (118 st.)- makro (f/2.4)13 MP f/2.45POCO X5 5G. | Źródło: POCOPOCO X5 5G. | Źródło: POCOCeny smartfonów POCO X5 Pro 5G i POCO X5 5G w ofercie na start od 6 lutego do 2 lutego 2023 roku są niższe od regularnych i wynoszą:POCO X5 Pro 5G sprzedawane są w kolorach czarnym niebieskim i żółtym (ekskluzywnie w X-Kom i sieci Mi-Chain (Mi-Home, Mi-Markt, Mi-Store, Mi-Com).POCO X5 Pro dostępne są w kolorach czarnym, niebieskim i zielonym, przy czym ten ostatni jest mocno limitowanyŹródło: POCO