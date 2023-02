Premiera OnePlus 11 5G już za moment. To może być najciekawszy flagowiec tego roku

Odliczamy.

Światowa premieraodbędzie sięi już teraz wiemy, że będzie to jeden z najważniejszych tegorocznych produktów lubianej i popularnej również wśród polskich użytkowników marki. Wiemy też, że tego dnia przedstawione zostaną prawdopodobnie najlepsze jak do tej pory słuchawki tego producenta, czyli, które podobnie jak chiński wariant smartfona premierę w Chinach zaliczyły jeszcze w styczniu.OnePlus 11 według pogłosek ma wszystko co potrzebne, by zdeklasować cenowo to, co w tym roku pokazała konkurencja, a i słuchawki mają zaskakiwać bardzo korzystną relacją ceny do możliwości. Co wiemy o obu tych produktach?OnePlus 11 będzie miał na pokładzie to, czego powinniśmy wymagać od flagowego smartfona w 2023 roku przy zachowaniu rozsądnej ceny. O moc obliczeniową zadba najnowszy układ, a o szybkie uruchamianie aplikacji najszybsza dostępna pamięć na dane w standardzie. Oczywiście urządzenie obsłuży łączność 5G oraz zapewni wsparcie dla szybkiego Wi-Fi.Jeżeli wierzyć przedpremierowym doniesieniom, OnePlus uderzy się w pierś i przywróci kultową już funkcję, której zabrakło w modelach poprzedniej generacji. Mowa oczywiście o fizycznym suwaku alertów. W OnePlus 11 użytkownik będzie mógł wybrać jedną z trzech pozycji, aby błyskawicznie wyciszyć wibracje i dźwięki, zostawić włączone tylko wibracje lub aktywować i dźwięk i wibracje.

Ile będzie kosztował OnePlus 11 5G?

OnePlus Buds Pro 2 raczej nie zawiodą miłośników dobrego brzmienia

W OnePlus 11 pokładam spore nadzieje

OnePlus 11. | Źródło: OnePlusKolosalnym atutem OnePlus 11 będzie superszybkie ładowanie SuperVOOC 100 W (tak, ładowarka będzie dołączona do zestawu). Dzięki niemu użytkownik ma naładować baterię o pojemności 5000 mAh od 0 do 100 procent w zaledwie 25 minut. Czas ładowania oczywiście będzie jeszcze krótszy, bowiem nikt przecież nie rozładowuje swojego smartfona do zera i tak naprawdę nie jest to wskazane.Wiemy też, że technologia aparatu opracowana została ponownie we współpracy z koncernem fotograficznym. Nie wiadomo czy mowa tu o partnerstwie sprzętowym, czy może po raz kolejny mowa przede wszystkim o oprogramowaniu aplikacji aparatu. Tak czy siak, przecieki mówią o najlepszym zestawie aparatów w historii smartfonów tej marki.Zobaczcie tylko na układ aparatów, producent postawił na 3 obiektywy i diodę doświetlającą. Całość osadzono w gustownym kręgu.OnePlus 11. | Źródło: OnePlusNiewątpliwy atut OnePlus 11 stanowić ma długie wsparcie. To ukłon w stronę osób, które nie lubią co rusz wymieniać swoich smartfonów, a korzystają z nich przeważnie przez kilka lat. Producent zapewni ażz nakładką OxygenOS. Co więcej, łatki bezpieczeństwa będą pojawiać się przezod rynkowego debiutu urządzenia. Jestem pod wrażeniem, bowiem w świecie Androida taka polityka jest czymś niespotykanym.Na dokładkę, OnePlus twierdzi, że OnePlus 11 przez 4 lata będzie działał tak płynnie, jak od razu po wyjęciu z pudełka.Producent nie ujawnił jeszcze oficjalnej ceny i aby poznać szczegóły musimy poczekać do 7 lutego. Spodziewam się, że OnePlus kolejny raz zastosuje korzystną dla konsumenta politykę cenową implementując w swoim flagowcu najlepsze komponenty, jak wydajny procesor, piękny ekran, solidny zestaw aparatów czy głośniki stereo, rezygnując z mniej pożądanych rozwiązań (np. ładowanie bezprzewodowe).Smartfon trafi do sprzedaży w 2 wersjach - zielonej (Eternal Green) oraz czarnej (Titan Black), ta druga charakteryzuje się matowym wykończeniem plecków. Użytkownicy będą mogli wybrać wersję 8+128GB oraz 16+256GB.OnePlus Buds Pro 2 to owoc współpracy marki OnePlus i firmy Dynaudio. Słuchawki mają naprawdę stylowy wygląd, podobnie jak etui ładujące dodawane w zestawie. Jak na słuchawki dokanałowe z górnej półki przystało jest tu obecna inteligentna technologia redukcji szumów (ANC) o skuteczności 48 dB. Inteligentna, czyli dopasowująca swoje działanie do warunków akustycznych, panujących wokół użytkownika.OnePlus Buds Pro 2. | Źródło: OnePlusUwagę audiofili oprócz ANC i dźwięku przestrzennego Spatial Audio powinny zwrócić przetworniki. Pierwszy, dynamiczny, o rozmiarze 11 mm oraz drugi, mniejszy, 6 mm z płaską membraną, dbają o odpowiednią separację tonów i szerokość sceny dźwiękowej. Każda słuchawka ma masę jedynie 5 gramów, a etui ładujące ok. 37 gramów.Jakie kodeki obsługują OnePlus Buds Pro 2? Oprócz SBC i AAC na liście są LC3 i LHDC 5.0. Łączność zapewnia technologia Bluetooth 5.3.OnePlus Buds Pro 2. | Źródło: OnePlusCzas pracy na baterii sięga nawet 39 godzin. To oczywiście czas łączny działania słuchawek przy wyłączonym ANC i opcji doładowywania ich poprzez baterię w etui. To doprawdy sporo. Producent mówi też 5,5 godzinach działania z ANC i bez doładowywania z etui. To równie imponujący wynik.Marka OnePlus walczy o coraz większą popularność w Polsce i uważam, że w pełni zasługuje na jeszcze szerszą rozpoznawalność. Miałem dwa smartfony tego producenta i nie tylko byłem z nich zadowolony, ale też oba budziły spore zainteresowanie wśród moich znajomych.Pierwszy OnePlus szokował ultraniską ceną, świetnym oprogramowaniem i nietuzinkową obudową. OnePlus 9 wyróżniał się fajnym ekranem, rewelacyjnie działającą nakładką OxygenOS 11 i topową wydajnością. Jestem przekonany o tym, że OnePlus 11 nikogo w tych kwestiach, a w innych może zaskoczyć.Żaden zaprezentowany w tym roku smartfon nie zrobił na mnie większego wrażenia. OnePlus zawsze potrafił wywołać u mnie jakieś emocje - w lwiej części przypadków pozytywne. Jeśli plotki na temat OnePlus 11 potwierdzą się, a producent w przeciwieństwie do konkurencji... To może być najciekawsza premiera tego roku.Jeśli producent na 7 lutego przygotuje przy okazji dobrą ofertę na OnePlus 11 i słuchawki OnePlus Buds Pro 2 gratis lub w dobrej cenie, będzie ciekawie.